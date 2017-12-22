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На российские "голубые фишки" покупателей нет


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0,1% - до 64,8 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 остается без изменений на уровне 2691 п, азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон нейтральный.

Американский рынок продолжает рост, хотя позитив от принятия налоговой реформы уже полностью отыгран, и сил на дальнейший поход вверх больше нет. Тем не менее, пока нет и причин для закрытия индексами этого года на минорной ноте.

Нефть все-таки смогла закрепиться выше отметки $64.4, сохраняя сценарий выхода в зону $68-69, традиционно в пятницу на вечерней сессии динамика может ускориться.

Российский рубль по отношению к доллару остается в рамках диапазона 59,4-58 руб. Поддержку рублю оказывают, как и прежде, высокие котировки нефти и снижение доллара на глобальных рынках. Сегодня мы ожидает теста поддержки в паре, уровня 58 рублей.

Российские индексы всю неделю находятся под давлением, индекс РТС вчера потерял 0,2%, индекс МосБиржи опустился на 0,4%. Инвесторы предпочитают фиксировать позиции перед предстоящими праздниками. Мы наблюдаем отсутствие покупателей в российских голубых фишках. Снижение сегодня, на наш взгляд, замедлится, но к покупкам стоит возвращаться уже после новогодних праздников.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на Московской бирже и рост индексов в пределах 0,5%.

Среди бумаг мы бы отметили акции: Магнит, Роснефть.

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