На российские "голубые фишки" покупателей нет

Американский рынок продолжает рост, хотя позитив от принятия налоговой реформы уже полностью отыгран, и сил на дальнейший поход вверх больше нет. Тем не менее, пока нет и причин для закрытия индексами этого года на минорной ноте.

Нефть все-таки смогла закрепиться выше отметки $64.4, сохраняя сценарий выхода в зону $68-69, традиционно в пятницу на вечерней сессии динамика может ускориться.

Российский рубль по отношению к доллару остается в рамках диапазона 59,4-58 руб. Поддержку рублю оказывают, как и прежде, высокие котировки нефти и снижение доллара на глобальных рынках. Сегодня мы ожидает теста поддержки в паре, уровня 58 рублей.

Российские индексы всю неделю находятся под давлением, индекс РТС вчера потерял 0,2%, индекс МосБиржи опустился на 0,4%. Инвесторы предпочитают фиксировать позиции перед предстоящими праздниками. Мы наблюдаем отсутствие покупателей в российских голубых фишках. Снижение сегодня, на наш взгляд, замедлится, но к покупкам стоит возвращаться уже после новогодних праздников.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на Московской бирже и рост индексов в пределах 0,5%.

Среди бумаг мы бы отметили акции: Магнит, Роснефть.