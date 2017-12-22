В начале торгов ожидается укрепление рубля

Основой поддержки «быков» выступит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent смогла закрепиться в районе 64,7 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших акций. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,2%, что чуть ниже уровней, соответствующих нашему закрытию в четверг. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы растут в пределах 0,1%. На торгах в Азии преобладают покупки, а японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют до 0,1%.

В сложившихся обстоятельствах, несмотря на то что наши инвесторы в последнее время игнорировали внешний позитив, можно ожидать роста основных российских индексов на открытии торгов. Дополнительную поддержку «быкам» окажет фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных. В результате уже в первые часы индекс МосБиржи может попытаться вернуться в район 2100 пунктов и протестировать его снизу. Отметим, что если индексу в ближайшее время не удастся отыграть этот уровень, рынок получит «медвежий» сигнал, в результате чего мы можем увидеть углубление коррекции и его уход в район 1950 – 2000 пунктов.

С открытия Европы, где мы ожидаем продолжения роста, продемонстрированного днем ранее, покупатели на нашем рынке могут укрепить свои позиции, а индекс МосБиржи продолжит отыгрывать свои потери. При этом начало торгов в Старом Свете пройдет на фоне публикации данных по индексу потребительского доверия в Германии, который может оказать существенное влияние на настроения, царящие на фондовых площадках.

В середине дня основным фактором для наших акций станет ситуация на рынке энергоносителей, где «быков» продолжает поддерживать снижение запасов углеводородов в Штатах, в результате чего нефть марки Brent может попытаться подняться выше 65 долларов.

Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на новости из США, где сегодня 16.30 мск. будут опубликованы индексы личных расходов и личных доходов, потребительская инфляция и индекс заказов на товары длительного пользования, а в 18.00 выйдут данные по продажам новостроек и индексу настроений потребителей Мичиганского университета. На наш взгляд, данная статистика окажется существенное влияние на динамику внешних площадок вечером и станет определяющей для нашего закрытия.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на консолидацию в ценах на нефть, продажи в долларе и евро будут поддержаны налоговым периодом - в понедельник пройдут выплаты по НДПИ, а значит экспортеры сегодня будут доформировывать рублевые резервы под данные платежи, что увеличит предложение валюты на рынке. Также мы не исключаем, что в середине дня возобновится восходящая динамика на рынке энергоносителей и в случае, если нефть марки Brent сможет подняться выше 65 долларов, американская валюта к вечеру может отступить в район 58,2 – 58,3 рубля.