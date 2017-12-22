На рынке сложилась благоприятная ситуация для укрепления рубля и роста индекса Мосбиржи

Внешние ограничения продлил Евросоюз, от компаний не ждут роста дивидендных выплат, отчётность компаний за первые девять месяцев преимущественно оказалась хуже ожиданий. Перспективные акции уже подорожали в этом году и по ним более актуальна фиксация прибыли, чем покупка на дальнейший рост. Без дивидендов торговались привилегированные (-5,67%) и обыкновенные (-1,12%) акции «Татнефти», а также «ЛУКОЙЛ» (-1,2%). Впрочем, стоит сказать о том, что утренний провал этих бумаг был более существенным. В частности, инвесторов могла напугать информация, что «Татнефть» контролировала АЗС в Крыму. Совет директоров «Акрона» (+0,5%) рекомендовал выплатить 112 рублей дивидендов из нераспределённой прибыли в предыдущие годы. Бумаги «Соллерс» (+0,63%) позитивно отреагировали на заявления министра промышленности о сохранении мер поддержки автопрома в 2018 году. «КАМАЗ» (-0,19%) также был поставщиком новостей. Компания ожидает получить в 2018 году 1,6 млрд прибыли. ЛСР (+4,21%) планирует осуществить обратный выкуп бумаг на 1 млрд до конца января 2018 года. И немного менее приятных событий. S&P снизило рейтинги «Детского мира» (-2,12%) до “B” и отозвало их. Moody’s снизило рейтинги банка «Возрождение» (-6,63%) и предупредило о возможном дальнейшем снижении. В лидерах роста и падения также отметились: МТС (+3,22%), НЛМК (+2,75%), «Русгидро» (+2,27%), АФК «Система» (+2,12%), а также «Уралкалий» (-4,35%), «Полюс» (-2,81%), Московская биржа (-2,55%). «Уралкалий» находился под давлением решения акционеров осуществить делистинг с Московской биржи.

Рубль провёл день в отличном настроении. В декабре у него появилось сразу несколько поводов на укрепление. Это и налоговый период, и продажа валюты ВЭБ из средств ФНБ на $6,25 млрд, и слабость самого доллара на внешних рынках, да и нефть торгуется вблизи максимальных значений года. Кроме того, аукционы ОФЗ продолжают пользоваться высоким спросом. 27 декабря Минфин предложит инвесторам ОФЗ на 35 млрд рублей. Стоит также обратить внимание на заявления главы государства В. Путина о том, что он поручил разработать специальные облигации для возврата капитала в российскую юрисдикцию. На фоне рисков потерять свои деньги из-за не конвенциональной конкурентной борьбы США данные инструменты могут иметь определённые перспективы, а это означает возврат валютных капиталов в РФ.

Нефть накануне закрыла день на максимуме с 2015 года. Однако пятницу оба индикативных контракта начали со снижения. Опасения по поводу роста производства в США дополняются скорым открытием нефтепровода Forties в Северном море. Рост накануне во многом был обеспечен заявлениями саудовского министра нефти Халид Ал-Фалиха о том, что может потребоваться более длительный период ограничения производства, чтобы сбалансировать рынок. Это убедило спекулянтов в том, что OPEC+ не будет торопиться со снятием ограничений, даже после IV квартала 2018 года. К 9:00 (мск) Brent – $64,75 (-0,23%), WTI – $58,18 (-0,31%), золото – $1270,4 (-0,02%), медь – $7062,53 (-0,50%), никель – $12005 (-0,54%), палладий – $1030,45 (+0,08%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 92,98. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,185 (-0,19%), GBP/USD – $1,338 (-0,05%), USD/JPY – 113,3 -0,02%).

Российский рынок начнёт день спокойно, чему будет способствовать нефть выше $64 за баррель. Возможно, что индекс Мосбиржи даже попытается снять краткосрочную перепроданность, вернувшись к отметке 2100 пунктов. У рубля также есть основания для небольшого укрепления. В целом можно ожидать снижения активности на рынке из-за приближающихся рождественских праздников в Европе и США.