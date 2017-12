В 2018 году на бирже обратят внимание на Walmart, Adobe и Bank of America

В лидерах роста из крупных компаний в четверг были Chevron, Nike, The Goldman Sachs Group. В 2018 году на бирже будут обсуждать магазины без кассиров от Walmart, софт для креаторов от Adobe и кредиты от Bank of America.

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P вырос на +0,2% до 2684,57 пункта благодаря стабильным и устойчивым компаниям с бизнес-моделями, проверенными временем, в том числе Merck, Caterpillar, Verizon, и индекс Dow 30 вырос на +0,23%, до 24782,29 пункта, так как инвесторы позитивно оценивали принятие налогов в США. Из отдельных секторов, наибольшей популярностью пользовались банки, помогающие экономике искать источники финансирования, и ритейл, который может получить поддержку от данных по розничным продажам, а также международные концерны, которые имели наименьшие вычеты и высокие эффективные ставки налога.

Доходность 10-летних трежерис выросла до 2,48%, пара евро/доллар росла до 1,1851, и цена золота увеличивалась, на момент написания, до $1267,22 за унцию на ожиданиях инфляции в США при отсутствии увеличения доходов бюджета в первое время, пока экономика не ускорится дополнительно, а налоги уже уменьшатся. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $64,76 за баррель перед данными по буровым установкам в США.

Из банков, актуальным инвестиционным инструментом (не скажу идеей) остаётся Bank of America (Nyse: BAC) – второй по величине розничный банк США после JP Morgan, один из лидеров рынка, который получал наибольший импульс к развитию в поворотные моменты жизни державы, так как они требовали наибольших кредитов. И восстановление после пожаров и ураганов, и другие крупные строительные, инфраструктурные проекты были бы немыслимы без займов этого учреждения. С точки зрения цифр, бумаги Bank of America дают редкую возможность поучаствовать в капитале цивилизованного банка при капитализации к чистым активам около 1,2, по сравнению, например, с 1,6 у JP Morgan. Активы под управлением подразделения Bank of America под названием Merrill Lynch в этом году впервые превысили $1 трлн. Достаточность капитала первого уровня выросла на 3 процентных пункта после закрытия четверти отделений и уменьшения штата на 76 тысяч человек. На момент закрытия торгов в Нью-Йорке, бумаги Bank of America торговались по $29,82.

Adobe Systems (Nasdaq: ADBE) - это лидер софта для креаторов. До такой степени, что если Вы креатор, то наверняка делаете в Adobe множество профессиональных задач, вне зависимости от того, Mac у Вас или Windows. Последние обновления софта постоянно привносят что-то новое в практику дизайнеров. Новые апдейты 2017-го создают и новые препятствия для пиратского использования программных продуктов кроме как по подписке. В BMO Capital Markets ожидают роста бумаг Adobe Systems до $205, в KeyBanc Capital Markets - до $216, в UBS - до $217 (+24,3% от текущей котировки, $174,56), и прогнозисты из FundStrat Global Advisors, скептически оценивая сегмент FANG в целом, считают Adobe наиболее предпочтительной ценной бумагой. Капитализация Adobe вполне может превысить $100 млрд уже в следующем году, до этого остаются те самые +16%, на которые мы ожидаем, что рынок вырастет в 2018-ом.

Эксперименты в области шоппинга от подразделения Wal-Mart Stores (Nyse: WMT) под названием Code Eight также привлекут состоятельных горожан в супермаркеты. В частности, в рамках одного из проектов, это подразделение Wal-Mart тестирует полностью автоматизированные магазины без кассиров, в должности которых работают 2+ млн сотрудников сети. Проект называется Kepler и представляет собой автоматизацию нового поколения наподобие Amazon Go. Предполагается, что у покупателей будет возможность отправлять ботам текстовые сообщения о заказах, содержащие графическую информацию или общее описание желаемой покупки, а компьютер лучше других узнает, где лежат покупки, якобы не требующие креатива в продажах.

Несмотря на заботу о найме американцев, Wal-Mart продолжает экспериментировать с автоматизацией для привлечения состоятельных клиентов из демографических групп, не имеющих лишнего времени на шоппинг. Предполагается, что все боты-кассиры будут использовать машинное обучение и алгоритмы обработки живого человеческого общения. Замена кассиров на компьютеры в Wal-Mart опирается на предыдущие достижения в области онлайн-торговли, в частности, на переход торговых сетей на заказ по интернет с доставкой в торговую точку. Доставку в течение суток предполагается сделать полностью бесплатной, а в магазинах покупателей встретят специально обученные боты.

К завершению торгов в Нью-Йорке, бумаги WMT торговались по $98,06. C 1 февраля 2018 года Wal-Mart Stores, Inc. официально меняет название на Walmart Inc для того, чтобы упростить поиск в сети интернет. По замыслу оптимизации, смена названия упростит поиск в онлайн и на мобильных устройствах, хотя компания и раньше была известна под обоими названиями.

В пятницу в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования (прогноз +2,1% в месяц после предыдущих -0,8%), базовому индексу цен расходов на личное потребление (консенсус +0,1% в месяц против +0,2% в месяц), потребительским расходам (прогноз +0,5% в месяц против предшествовавших +0,3%), личным доходам (ожидания +0,4% в месяц, без изменения с предыдущим значением), закладкам новых домов (ждут замедления до 654 тысяч домов в год с 685 тысяч в год), окончательное значение мичиганского индекса потребительского доверия (предполагается 97,1 пункта против 96,8).