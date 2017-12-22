Акции нефтегазовых компаний в фаворитах роста в Европе и США

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent после роста накануне колеблются в районе отметки в $64,8 за баррель. В текущем моменте они снижаются в ожидании публикации данных отраслевой статистики по буровой активности в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью показывают слабую позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2095 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что после снижения в течение пяти предыдущих торговых сессий подряд этот фондовый индикатор может попытаться отыграть часть понесенных им ранее потерь. При этом активность инвесторов перед «длинными» выходными в Европе и США, связанными с празднованием «западного» Рождества, будет, скорее всего, невысокой.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг выросли при оборотах торгов почти на 20% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 1,05%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций нефтегазовых гигантов BP (+2,1%), RDS (+1,9%). В составе французского индекса CAC (+0,62%) ростом выделились акции нефтесервисной компании TechnipFMC (+4,4%). Немецкий DAX (+0,31%) тоже поднялся на фоне повышения котировок акций BASF (+0,6%) и Siemens (+0,5%).

Фондовый рынок США в четверг возобновил рост. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,23%, а подъемом в нем отметились акции нефтегазового гиганта Chevron (+3,3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил скромные 0,06%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,2%) тоже повысился при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом ростом в его отраслевом спектре отметился индекс нефтегазового сектора (+2,1%), в котором выросло в цене 94% акций.

Рынок акций РФ в четверг понес потери. Индекс МосБиржи опустился на 0,46% при оборотах торгов на 11% выше среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене обыкновенных акций Сбербанка (-1,1%) и Лукойла (-1,2%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение акций МТС (+3,2%) и Новатэка (+1,4%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,21%) снизился меньше индекса МосБиржи на фоне небольшого укрепления позиций рубля к доллару США. Учитывая, что акции нефтегазовых компаний находятся в фаворитах роста в Европе и США, стоит отметить, что российский нефтегазовый сектор выглядит недооцененным, поскольку отношение значения индекса нефтегазового сектора РТС к ценам на нефть сейчас находится практически на двухлетнем минимуме.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить брифинг в Банке России на тему ликвидности в банковском секторе, а также рассмотрение Советом директоров ПАО «Россети» положения о дивидендной политике.



