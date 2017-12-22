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Возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС за счет спроса в нефтегазовом секторе


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен.

Акции Лукойла (LKOH) и Татнефти (TATN) подешевели на 1.2% и 1.1% соответственно из-за закрытия реестров акционеров – с четверга котировки бумаг двух компаний не включают промежуточных дивидендов. Кроме того, в минусе закрылись Мечел (MTLR, -2.5%) и ВТБ (VTBR, -1.2%). Тем временем акции МТС (MTSS) подорожали на 3.2%, НЛМК (NLMK) – на 2.7%, АФК Система (AFKS) – на 2.1%, Новатэка (NVTK) – на 1.4%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции группы ЛСР (LSRG) подорожали на 4.2%, МОЭСК (MSRS) и Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 3.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.1% - 0.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в некотором плюсе, по большинству азиатских индексов наблюдается небольшое повышение.

После выхода фьючерсов на нефть Brent к уровню $65 за баррель возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС за счет спроса в нефтегазовом секторе, но оснований для возобновления устойчивого подъема на рынке пока недостаточно.

Из корпоративных новостей к открытию торгов можно выделить сообщения о том, что АФК Система (AFKS) направила Роснефти (ROSN) проект мирового соглашения, однако эти сообщения пока не подтверждены ни одной из компаний.

На валютном рынке курс рубля по-прежнему пользуется поддержкой сравнительно высоких цен на нефть, что подразумевает возможность «тестирования» уровня 58.5 по паре доллар-рубль в первой половине дня.

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