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Для возврата к росту индексу Мосбиржи нужно закрепиться над уровнем 2100 пунктов


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские индексы по итогам прошедшей торговой сессии закрылись на положительной территории вблизи исторических максимумов на фоне рекордного за последние два года показателя ВВП, который составил 3,2%.

В свою очередь, одобрение Сенатом и Когрессом законопроекта о налоговой реформе, которую Трамп планирует подписать 3 января и близость рождественских праздников добавляет позитива заокеанским игрокам, которые, как правило, уходят на длинные выходные на мажорной ноте.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,22%, закрывшись на отметке $64,65. Поддержку "черному золоту" оказывали новости о ситуации с трубопроводом Forties, который планируют отрыть только в январе 2018 года.

В настоящий момент локальными поддержками Brent выступают отметки $63,20 и $63,5. В свою очередь, закрепление над $64,30 дает неплохие шансы на продолжение роста в район годовых максимумов.

Сегодня рынки будут ждать статистику по динамике количества буровых установок в США от Baker Hughes, которая определит направление движения нефтяных котировок в начале следующей недели.

На фоне экспирации фьючерсных контрактов российский рынок провел торги четверга на отрицательной территории. В аутсайдерах оказались бумаги "Татнефти" в связи с дивидендной отсечкой, а также продолжилось снижение в акциях ВТБ на фоне истории с офертой по цене 3,8 копейки.

Индекс МосБиржи закрылся на отметке 2093,38п., продемонстрировав снижение на 0,46%. В текущей ситуации индикатору нужно закрепляться над уровнем 2090п., в противном случае продажи могут усилиться в район 2065п. Локальным сопротивлением выступает отметка 2100п., закрепление над которой даст шанс индикатору на восстановление роста.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 113000п. и основной 112500п. Для возврата к росту инструменту нужно закрепиться над уровнем 114000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,43%, закрывшись на отметке 58,46 за один американский доллар, на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок и спроса на рублевую ликвидность в рамках налогового периода, где на следующей неделе компаниям предстоит выплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

В текущей ситуации основной поддержкой выступает уровень 58,40, при проходе которой у национальной валюты появятся шансы войти в диапазон 57.

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