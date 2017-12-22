Для возврата к росту индексу Мосбиржи нужно закрепиться над уровнем 2100 пунктов

В свою очередь, одобрение Сенатом и Когрессом законопроекта о налоговой реформе, которую Трамп планирует подписать 3 января и близость рождественских праздников добавляет позитива заокеанским игрокам, которые, как правило, уходят на длинные выходные на мажорной ноте.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,22%, закрывшись на отметке $64,65. Поддержку "черному золоту" оказывали новости о ситуации с трубопроводом Forties, который планируют отрыть только в январе 2018 года.

В настоящий момент локальными поддержками Brent выступают отметки $63,20 и $63,5. В свою очередь, закрепление над $64,30 дает неплохие шансы на продолжение роста в район годовых максимумов.

Сегодня рынки будут ждать статистику по динамике количества буровых установок в США от Baker Hughes, которая определит направление движения нефтяных котировок в начале следующей недели.

На фоне экспирации фьючерсных контрактов российский рынок провел торги четверга на отрицательной территории. В аутсайдерах оказались бумаги "Татнефти" в связи с дивидендной отсечкой, а также продолжилось снижение в акциях ВТБ на фоне истории с офертой по цене 3,8 копейки.

Индекс МосБиржи закрылся на отметке 2093,38п., продемонстрировав снижение на 0,46%. В текущей ситуации индикатору нужно закрепляться над уровнем 2090п., в противном случае продажи могут усилиться в район 2065п. Локальным сопротивлением выступает отметка 2100п., закрепление над которой даст шанс индикатору на восстановление роста.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 113000п. и основной 112500п. Для возврата к росту инструменту нужно закрепиться над уровнем 114000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,43%, закрывшись на отметке 58,46 за один американский доллар, на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок и спроса на рублевую ликвидность в рамках налогового периода, где на следующей неделе компаниям предстоит выплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

В текущей ситуации основной поддержкой выступает уровень 58,40, при проходе которой у национальной валюты появятся шансы войти в диапазон 57.