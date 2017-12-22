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Экспортеры и ВЭБ стабилизируют курс рубля


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В четверг, 21 декабря, торги на Московской бирже закрылись снижением по иностранным валютам.

Курс доллара снизился на 0,42%, до 58,46 руб., курс евро – на 0,48%, до 69,56 руб. Драйверами его укрепления продолжают выступать дорожающая нефть, рост индекса RGBI и налоговый период.

Нефть дорожает из-за сокращения запасов в США на прошлой неделе и закрытия трубопровода Forties в Северном море. Индекс RGBI растет на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ. Экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов. 

Покупки валюты компаниями в преддверии погашения внешних выплат нивелируются продажами Внешэкономбанка (ВЭБ). Напомню, что ВЭБ планировал в декабре конвертировать долларовый депозит на $6,25 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Когда они конвертируют всю сумму, тогда и скажут об этом.

Учитывая, что в четверг курс доллара опускался ниже 58,50 руб., возросли риски перемещения цены в ценовой диапазон 58,20 – 58,55 руб. за «американца». Для пары евро/рубль диапазон сохраняется между уровней 69,00 – 69,75 руб.

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