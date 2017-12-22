Аналитики прогнозируют продолжение роста на фондовом рынке США

Позавчера была презентация компании, где объявлялась дивидендная политика на ближайшее время. Обещали выплатить дивиденды не ниже, чем в прошлом году. Это примерно 8% дивидендная доходность. Это неплохо с учётом того, что процентная ставка ЦБ уже ниже 8%. Исходя из прибыли (прогнозируется 15% рост), можно, конечно, рассчитывать на более высокую доходность – 9% или 10%, но политика энергетических компаний – это отдельная история. Также стабилизировалась ситуация в акциях «Магнита» в связи с тем, что «медведи» боятся пробивать ноябрьские минимумы. Руки прямо так и тянутся к торговому монитору – купить эти акции «на отскок».

Сейчас идёт Рождественская неделя, и мы прекрасно знаем, что в это время активность на западным рынках очень низкая, соответственно, у нас по идее должно быть так же. Думаю, что индекс ММВБ завершит текущий год на отрицательной территории по сравнению с закрытием прошлого года. Возможно, будет примерно – 5%. Краха рынка не будет - сейчас нефть находится на комфортных для инвесторов значениях: марка Brent торгуется у отметки 64,77$. На мой взгляд, поддерживающий тренд находится где-то в районе $62,5.

В четверг три основных биржевый индекса США выросли по итогам торгового дня. Индекс подтолкнули вверх акции банковского и энергетического секторов, так как инвесторы делали ставки на наиболее экономически чувствительные сектора. Энергетический и финансовый секторы стали лидерами роста среди 11 главных секторов S&P 500. Субиндекс финансового сектора прибавил 21% с начала года. Широкий S&P 500 набрал 20%. Энергетический сектор, наоборот, в этом году продемонстрировал динамику хуже общерыночной, упав с начала года на 4,2%.

Некоторые аналитики предполагают, что рост энергетического субиндекса в четверг отражает ротацию вложений инвесторов в те сектора, которые наиболее сильно реагируют на увеличение темпов экономического роста. «За день энергетический сектор существенно повысился, – сказал главный инвестиционный стратег Oppenheimer Asset Management Джон Столцфус. – В особенности это вызвано экономическим ростом за пределами США и динамикой спроса на импортируемую нефть... Есть вероятность, что нефть будет продолжать расти». По итогам торгов четверга акции Chevron выросли на 3,25%. Ранее в ходе торговой сессии Chevron дошли до рекордного максимума в $125,35, после того как брокерская компания Cowen&Co повысила целевой уровень по этим акциям до $160 – почти на треть.

На этой неделе Конгресс США одобрил законопроект о налоговой реформе, предполагающий снижение налоговых выплат на $1,5 трлн. Этот законопроект предусматривает снижение налоговой ставки на бизнес до 21% с 35%. Инвесторы надеются, что снижение налогов побудит компании увеличить расходы на выплату дивидендов и обратный выкуп акций. Оптимизма инвесторам добавил выход статистики за третий квартал, которая показала, что экономика США росла самыми быстрыми темпами более чем за два года. Особенно сильны были показатели по объемам инвестирования в бизнес.

Согласно другому отчету, на прошлой неделе увеличилось количество американцев, обратившихся за пособием по безработице. Однако более долгосрочный тренд числа заявок на пособия по безработице по-прежнему говорит в пользу сжатия рынка труда. Сектор коммунальных услуг закрылся в четверг снижением на 1,19%. Это был четвертый день падения сектора подряд. По ожиданиям аналитиков, компании по предоставлению коммунальных услуг – один из тех секторов, которые меньше всех выиграют от снижения налогов. Акции AccenturePLC выросли на 1,61%, после того как квартальные финансовые результаты компании превысили ожидания по прибыли, чему в основном поспособствовали подразделения оказания цифровых и облачных услуг. Ранее в ходе торгов акции Accenture дошли до рекордного максимума в $158,44.

Аналитики прогнозируют продолжение роста на фондовом рынке США в 2018 году, хотя растут опасения, что, вероятно, приближается конец одного из самых длительных периодов роста американского рынка в истории. Индекс S&P 500 вырос почти в четыре раза с начала 2009 года, когда были тяжелые времена. С тех пор рост длится уже более восьми лет. Более длительный период роста был только в 1990-2000 гг.

Однако аналитики отмечают несколько причин, по которым этот бычий рынок пока не собирается завершаться. Главная причина – одновременный рост экономики в разных странах по всему миру. Рост мировой экономики, а также снижение налогов, которое совсем недавно было одобрено Конгрессом, должны поспособствовать дальнейшему увеличению прибыли компаний. Кроме того, процентные ставки, согласно ожиданиям, останутся на относительно низком уровне.

Но, помня о том, как рынок упал более чем вдвое с конца 2007 по начало 2009 года, инвесторы относятся к текущему росту фондового рынка с некоторым недоверием. Согласно большинству прогнозов, не следует ожидать такого сильного и стабильного роста, как раньше. «Ничего особо плохого не ожидается, но наш прогноз по рынку несколько более сдержанный», – сообщили последней заметке экономисты и стратеги Vanguard. За последние пять лет годовая прибыль от вложений в индексные фонды S&P 500 составляла свыше 15%. На ближайшие десять лет Vanguard ожидает, что годовая прибыль от вложения в акции компаний за пределами США будет около 4,5-6,5%, а американские акции дадут меньшую прибыль, чем акции компаний других стран.

Стратеги GoldmanSachs прогнозируют S&P 500 на уровне 2850 в конце 2018 года. Это примерно на 6% выше по сравнению с уровнем закрытия среды. У стратегов MorganStanley целевой уровень в рамках базового сценария составляет 2750, то есть рост составит менее 3%. Основная причина относительно скромных прогнозов в том, что котировки акций очень высоки. Фондовый рынок растет быстрее, чем прибыль компаний, и это обстоятельство сделает американские акции менее привлекательными, чем в предыдущие годы.

Американские инвесторы всё активнее уходят на фондовые рынки других стран. Согласно данным Morningstar, за прошлый год американские инвесторы вложили в иностранные биржевые фонды $227 млрд – в шесть раз больше, чем в американские биржевые фонды.

Рост европейской экономики находится на более ранней стадии, так что она, вероятно, будет расти еще в течение более длительного времени. Европейские акции не дешевые по историческим стандартам, но они не такие дорогие, как акции американских компаний.

Аналитики ожидают небольшого увеличения волатильности на американском фондовом рынке в 2018 году по сравнению с крайне низкой волатильностью 2017 года. Инвесторы со всё возрастающей уверенностью ждут увеличения темпов экономического роста и улучшения других показателей, а это увеличивает риск прихода разочарования.

Еще одна причина для беспокойства – инфляция. Уже много лет наблюдается низкий уровень инфляции, и многие экономисты ожидают, что рост инфляции будет оставаться замедленным. Но сильный рынок труда приводит к маленькому, но всё-таки росту зарплат. Если этот рост ускорится, то инфляция может вырасти вслед за ним. В таком случае, ФРС и другим центральным банкам придется проводить более агрессивное повышение ставок. Это, в свою очередь, может повлечь замедление роста мировой экономики и негативно отразиться на фондовом рынке.

В качестве еще одной причины для опасений аналитики называют то, что многие инвесторы обеспокоены тем, что постоянный рост котировок акций при высоком уровне цены относительно прибыли и абсолютно спокойной динамикой рынка не может продолжаться долго. Уже почти два года прошло с тех пор, как S&P 500 в последний раз упал на 10%, то есть была коррекция.