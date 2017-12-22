Индекс Мосбиржи готов к новогоднему "боковику"

Это вряд ли будет похоже на краткосрочный разворот тренда, скорее, на обычный отскок. Сессию пятницы рублевый индикатор откроет с повышением на 0,1% в среднем и проведет день в границах 2080-2105 пунктов.

Ближайшая интересная и продуктивная поддержка располагается на отметке 2075 пунктов. Вчерашний минимум составил 2082 пунктов - то есть отлично видно, как в отсутствие торговых идей, снижении инвестиционной активности и становящемся более тонким день ото дня рынке индекс МосБиржи отступает.

После непродолжительного отскока, по всей вероятности, рынок стабилизируется около текущих значений в диапазоне у отметки 2070 пунктов или в границах 2075-2115 пунктов. В понедельник и вторник российские биржи будут предоставлены сами себе в связи с отсутствием глобальных игроков по случаю католического Рождества. Такая ситуация обычно располагает скорее к снижению, чем к росту.

В результате, если смотреть в моменте исключительно на техническую составляющую, до конца года рисуется «боковик» с границами 2070-2115 пунктов, что вполне укладывается в последние рыночные колебания. Из фундаментальных моментов, способных изменить биржевую картину, стоит отметить новости о направлении АФК «Системой» проекта мирового соглашения «Роснефти». Если это действительно так, минимум пять ценных бумаг отреагируют на это повышением и создадут иное настроение на площадке.