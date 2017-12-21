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Bitcoin Cash на время нисходящей коррекции подменил Bitcoin


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Негативные высказывания представителей власти разных стран в сторону биткоина (BTC), а также начавшаяся по нему коррекция заставили трейдеров и инвесторов обратить внимание на Bitcoin Cash (BCH).

В настоящий момент можно перечислить следующие негативные факторы для биткоина:

- Центробанк Сингапура включил биткоин в регулирование платёжных сервисов, чтобы защищать инвестиции в криптовалюту или гарантировать надежность посредников рынка. Регулятор будет анализировать операции по отмыванию денег и финансированию терроризма. 

- Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что биткоин не является надежной валютой, так как никто официально не определил его валютой. 

- Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что биткоин является инструментом для спекулятивных инвестиций и не является платежным средством. 

- Сооснователь и технический директор ресурса Bitcoin.com Эмиль Ольденбург (Emil Oldenburg) заявил, что продал все свои биткоины, так как считает биткоин бесперспективной криптовалютой. Он уверен, что другие владельцы сделают то же самое, когда осознают, насколько неликвидным является этот рынок.

- Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц призвал запретить биткоин, потому что он не имеет никакой социально полезной функции.

- Франция хочет вынести регуляцию биткоина на обсуждение G20. Саммит запланирован на апреле 2018 года.

- Южнокорейская криптовалютная биржа Youbit объявила о закрытии и начале процедуры банкротства после того, как подвергалась хакерской атаке, которая привела к потере 17% активов биржи. Инцидент указывает на уязвимость криптобирж. Центральные банки его могут использовать для запретита торговли криптовалютами. 

За три дня курс биткоина подешевел к доллару на 22%, до $15500, тогда как Bitcoin Cash за этот же период подорожал на 135%, до $4104. Помимо снижения курса биткоина укреплению способствовал хороший новостной фон. Видимо те, кто на вершине $19821 (Bifinex) продал биткоин после запуска фьючерсов на СМЕ, купили BCH.

Положительные факторы для Bitcoin Cash:

- Reuters добавил Bitcoin Cash в свою платформу Eikon. 

- Coinbase добавила поддержу Bitcoin Cash в свою платформу GDAX.

- Сервис BitPay и Blockchain.info начали использовать Bitcoin Cash. 

Есть сведения, что произошла утечка информации о начале торгов Bitcoin Cash. Об этом сообщили в Coinbase. Они обещали провести расследование по этому вопросу. 

Что мы в итоге имеем на текущий момент по техническому анализу?

Курс пары биткоин/доллар консолидируется на отметке $16500. Если покупатели не смогут защитить уровень $15500, то тогда не избежать его ослабления до $13200-$13500. Изменить ситуацию может стремительный рост выше $18 тыс. к 22 декабря 2017 (3:00 GMT+3). Курс пары биткоин кэш/доллар достиг важного уровня сопротивления по уровням Фибоначчи – это единственный инструмент на данный момент, с помощью которого можно определять примерные цели на севере. 

Памп от 12 ноября 2017 года, когда BCH подорожал на 450% (+$2300), по движению равен последнему росту с $1747 до $4104 (+$2357)/ Можно сказать, что в ближайшие дни стоит ожидать коррекционного движения или бокового движения на текущем уровне. Для маленькой коррекции цель находится на отметке $2970, для средней - $2619.

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