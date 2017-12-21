Инвесторы начинают фиксировать прибыль перед выходными

Без дивидендов торгуются «Татнефть» привилегированные (-7,77%) и обыкновенные (-3,92%), а также «ЛУКОЙЛ» (-2,33%). Продолжают снижаться бумаги ВТБ (-2,68%). Инвесторы явно теряют терпение на ожидании ускоренного роста прибыли, да и невыгодная оферта несогласным с объединением с ВТБ 24 также не добавляет оптимизма. С другой стороны цена ниже 4,5 копеек вполне интересная для долгосрочных вложений. Бумаги «Соллерс» (+1,11%) позитивно реагируют на заявления министра промышленности о сохранении поддержки автомобилестроительной отрасли в 2018 году. Бумаги «Русгидро» (+1,62%) немного восстанавливают свои потери предыдущих дней. Планы по вторичному размещению акций и невнятная дивидендная политика привели к распродажам, но руководство компании также обещает нарастить показатели прибыли. Слабо торгуются бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (-0,6%), «Роснефть» (-0,02%), «Сургутнефтегаз» (-0,77%). Совет директоров «Акрона» (+0,71%) рекомендовал акционерам одобрить выплату 112 рублей дивидендов на обыкновенную акцию из нераспределённой прибыли предыдущих лет. Агентство S&P понизило рейтинги «Детского Мира» (+0,28%) до “B” и отозвало их.

Рубль продолжил своё укрепление вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3770 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,88%, недельная осталась на уровне 7,91%, а месячная – 7,90%. В конце декабря на рубль действуют разнонаправленные силы. На глобальном рынке слабеет доллар, цена на нефть находится вблизи годовых максимумов, а ВЭБ продаёт валюту в объёме $6,25 млрд из средств ФНБ, также в III декаде происходят налоговые платежи. В то же время Минфин ежедневно покупает валюту более чем на $200 млн, разница в ставках ФРС и ЦБ РФ сократилась на 75 базисных пунктов. Иными словами, неблагоприятные факты весьма существенно компенсируются благоприятными.

После того, как американские законодатели одобрили налоговую реформу, на западных рынках наблюдается дефицит идей для роста. Теперь внимание инвесторов переключится на доказательства позитивного влияния реформы на корпоративные результаты, но это уже будет история отчётов во II квартале. Спокойный информационный фон нарушают лишь ожидания результатов голосования в испанской Каталонии, где шансы сторонников и противников независимости оценивались почти одинаково. Nokia (+2,7%) подписала многолетний лицензионный контракт с Huawei Technologies. В остальном можно говорить о том, что в предпраздничные дни активность в Европе демонстрирует снижение.

Оператор нефтепровода Forties объявил о том, что намерен восстановить работу системы уже в начале января. В целом объявленный срок запуска укладывается в первоначальную оценку ремонта в течение 2-4 недель. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в начале года в OPEC не исключают небольшого роста мировых запасов, что является нормальным сезонным событием. Он также сообщил, что может потребоваться более длительный период сокращения добычи для балансировки рынка. И, наконец, на рынке не могут не реагировать на то, что добыча в США выросла за прошлую неделю на 9 тыс. бар. в сутки до 9,789 млн бар. ежедневной добычи. Впрочем, вряд ли перед Рождеством нефть покажет высокую волатильность.

Перед стартом основной сессии фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Перед Рождеством американский рынок редко бывает в плохом настроении, но и поводов для бурного роста уже не осталось. Д. Трамп должен подписать налоговую реформу, что ознаменует выполнение части его предвыборных обещаний. В России рынок пока не может найти оснований для роста. Надежд на большие дивиденды нет, впереди сложный 2018 год, а многие перспективные бумаги уже дорогие. Поэтому пока происходит фиксация прибыли.