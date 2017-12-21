Вновь высокий спрос на аукционах ОФЗ, насколько его еще хватит?

Реализованный объем пришелся на крупные заявки (по 2-5 млрд руб.), что свидетельствует о наличии крупных покупателей, при этом отсечки (YTM 7,8% и YTM 7,35%) по обоим выпускам (15-летним 26221 и 7-летним 26222, соответственно) были установлены без премий ко вторичному рынку. По нашему мнению, этими крупными покупателями, которые готовы агрессивно покупать даже длинные ОФЗ в условиях, когда почти все потенциальное снижение ключевой ставки уже учтено в доходностях, и присутствуют риски введения санкций, являются локальные УК, инвестирующие средства НПФ.

Большой объем денежных средств мог образоваться, прежде всего, у НПФ, вошедших в периметр санации ФК Открытие (ЛУКОЙЛ-Гарант, Электроэнергетик, РГС, активы ~600 млрд руб.), что произошло, скорее всего, из-за обесценения большой части активов. Из спекулятивных соображений интересен вопрос оставшегося у них объема свободных средств. Кстати говоря, по оценкам ЦБ, на 9М 2017 г. вложения НПФ непосредственно в активы ФК Открытие и БИНБАНКа составляли 99 млрд руб. (сократившись за полгода на 127 млрд руб.), что может являться грубой оценкой снизу объема свободных средств у НПФ. По отчетности РСБУ за 9М 2017 г., их вложения в долевые и долговые ц/б банков и финансовых организаций составляли 244 млрд руб. С большой вероятностью их значительная часть обесценилась (в т.ч. из-за проблем в санируемых банках), как следствие, в ходе санации НПФ убытки могли быть компенсированы.

Еще 38 млрд руб. приходилось на сделки РЕПО и депозиты в банках (возможно, эти вложения пришлось сократить в т.ч. из-за новых рейтинговых требований).

Таким образом, у этих НПФ (отчасти в результате санаций, отчасти из-за новых рейтинговых требований по размещению средств) могли образоваться свободные средства в объеме ~282 млрд руб. Фактическая сумма может быть как меньше (не все эти активы могли оказаться полностью обесцененными), так и больше (в данную сумму не включены вложения в корпоративные акции (84 млрд руб.), они могли частично обесцениться).

Кроме того, есть НПФ (Сафмар, Доверие, активы ~306 млрд руб.), которые не вошли в периметр санации БИНБАНКа, но связаны с ним. Они могли частично вернуть средства с депозитов/РЕПО (на 9М 2017 г. 55,4 млрд руб.) по новым требованиям к рейтингам и также сформировать спрос на ОФЗ.

С середины ноября (когда возник повышенный спрос на ОФЗ) на аукционах были реализованы ОФЗ на 116 млрд руб. Соответственно, оставшийся спрос НПФ может составлять ~166 млрд руб., и его хватит на 4-5 аукционов (до начала февраля). Также 27 декабря погашаются 24018 на 200 млрд руб. (с плавающей ставкой, т.е. держатели - в основном локальные инвесторы). В результате локальные участники (если хотя бы 50% средств от 24018 реинвестируется в ОФЗ) могут обеспечить спрос вплоть до президентских выборов, после них в отсутствие санкций на госдолг (до 3 февраля должна быть сформирована оценка их последствий) нерезиденты вновь могут начать активные покупки.