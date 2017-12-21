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Рынок США: преждевременно увядший оптимизм


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
Ну что ж - вот и свершилось! Налоговая реформа, о которой так долго говорил президент Трамп, принята! Ура, господа-товарищи!

Правда, особой радости в ходе вчерашних торгов мы не увидели. Всё! Шарик сдулся. Повод для роста, судя по всему, исчерпал себя. И пока идей больше нет. Точнее, пока на повестке дня только один вопрос - надо аккуратненько закрыть год на отметках близких к хаям года и уже в следующем году думать, что делать дальше.

Что касается вчерашних торгов, то из положительных моментов можно выделить разве что неплохой спрос в акциях сырьевого сектора. Но это и понятно - запасы нефти сократились более чем на 6 млн баррелей, и это продолжает удерживать нефтяные котировки на текущих достаточно высоких уровнях. Так же продолжается рост цен на алюминий и медь. Так что наличие в лидерах роста акций таких компаний как Alcoa (AA, +5,89%) и Freeport- McMoRan (FCX, +1,90%) ни у кого не вызывает вопросов.

Также неплохой спрос наблюдался и в акциях компаний биотехнологического сектора. Здесь основным движущим фактором является сейчас вот та самая налоговая реформа Трампа, которая даст существенные льготы при разработке и внедрении дорогих лекарственных препаратов.

Ну и конечно, Micron Technology (MU). После выхода квартальной отчетности ее акции на премаркете росли более чем на 7%. Однако общий умеренно негативный ход торгов не дал развиться этому росту, и к концу торгов котировки Micron немного снизились. Однако все равно рост более чем на 4% можно признать маленькой победой. Продолжает радовать инвесторов и телекоммуникационный сектор и прежде всего AT&T (T, +1,31%). Акции этой компании уже полностью восстановились после октябрьско-ноябрьского провала почти на 20% и, судя по всему, уже готовы идти выше - к уровням в 40 долларов за акцию.

Ожидания рынка 21 декабря

Ну, вот и все! Все главные события этого года позади. По крайней мере, хочется верить, что до Нового года уже не будет никаких особых сюрпризов. Причем, зная особенности современной жизни, когда мы упоминаем сюрпризы, то имеем в виду прежде всего всякие-разные неприятности, которые способны внести в общее течение нашей и так не очень размеренной жизни бардак и сумятицу.

Так вот, надеемся, что этого не будет. И поэтому участники рынка будут плавно «докатывать» этот прекрасный, с точки зрения прибыли год, к своему логическому завершению. И в связи с этим вряд ли стоит ожидать чего-то слишком уж резвого и непредсказуемого. Как показали вчерашние торги, весь позитив от принятия налоговой реформы уже полностью отыгран, и сил на дальнейший поход вверх больше нет. Кроме того, бойцы фондового фронта будут сейчас массово покидать свои боевые точки и уходить на заслуженный рождественско-новогодний отдых. Поэтому оставшимся участникам рынка остается только заниматься какими-нибудь мелкими спекуляциями и гонять отдельные акции, где возникает хоть какая-то идея, в ту или иную сторону в попытки заработать до Нового года дополнительно еще 3 цента.

Поэтому рынок сейчас практически безыдейный и особых ориентиров нет. Единственно, что может еще потревожить участников рынка - это возможная остановка финансирования правительства США в том случае если до полуночи пятницы не будет принято решение о краткосрочном финансировании бюджета, что позволит сохранить финансирование на нынешнем уровне. Однако в эту ловушку американцы попадали уже не один десяток раз и каждый раз им удавалось в последний момент «to avoid a government shutdown». Поэтому есть некоторая уверенность, что и на этот раз все пройдет тихо и гладко и никто не сможет помешать американцам спокойно праздновать Рождество.

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