Теханализ: индекс Мосбиржи MICEX

С 2014 г. индекс растет в канале. В начале этого года обновили исторический максимум в районе 2300 п. Коррекцию пытались удержать в канале в районе 2000 п. Однако медведи смогли спровоцировать еще одну волну продаж. В июне индекс пришел на долгосрочный уровень 1850 п. В середине июня прокололи 1800 п., но движение сразу выкупили. От 1850 п. развился рост. Вторая растущая волна доходит до 2200 п. Откат удержали на 2100 п. Пока индекс консолидируется в диапазоне 2100 – 2170 п. Для возобновления роста надо проходить 2200 п. Пробой 2100 п. вниз откроет дорогу к 2000 п.

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Растущий канал от середины июня, от уровня 1800 п. В ноябре индекс резко отрастает от нижней границы канала и касается 2200 п., слегка выйдя за рамки канала. Коррекция возвращает индекс обратно в канал. Продажи остановили на 2100 п., и здесь же проходит нижняя граница канала. Конфигурация локальных максимумов пока очертила сопротивление на 2170 п. и не располагает к продолжению роста. Важная поддержка – 2100 п. Если ее прорвут, то может последовать снижение в район 2050 п. (для начала). Пока же индекс все больше и больше втягивается в боковое движение.

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После консолидации на уровне 2100 п. в начале декабря индекс сделал отскок до 2160 п. На этом активность покупателей закончилась. Два дня они еще пытались прижать индекс к сопротивлению на 2155 п., но в начале недели их резко оборвали. Три дня идут активные продажи. К середине вчерашних торгов индекс в очередной раз пришел испытывать на прочность поддержку 2100 п. Судя по дневному графику, зона поддержки может растянуться до 2080 п. Вполне возможно, медведи попробуют пробить 2100 п.

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Торговая идея: "Лукойл" LKOH

С июня до октября установился трендовый рост. В конце октября рост ускорился. На ралли цена достигла уровня 3400 р. В этой зоне было отмечено сопротивление в конце прошлого года. Быки сразу не смогли пройти это сопротивление, и бумага консолидировалась под ним в течение месяца. Ближе к середине декабря покупатели, все же, пробили уровень, но сил развить рост не хватило. Медведи постепенно продавили бумагу. В начале текущей недели она зашла обратно под сопротивление. Пока быки обороняются на пограничной поддержке в районе 3370 – 3380 р. Если продавцы смогут пробить эту поддержку, то может развернуться снижение в район 3200 – 3250 р. К этому моменту туда как раз может подойти проекция летне–осеннего растущего тренда. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 3366 р.,

2. Тейк-профит: зона 3200 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 3434 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 3400 р.

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