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Теханализ: индекс Мосбиржи


Рынки
Силуэт
Алексей Гришин
технический аналитик ИФК "Солид"
 

Теханализ: индекс Мосбиржи MICEX

С 2014 г. индекс растет в канале. В начале этого года обновили исторический максимум в районе 2300 п. Коррекцию пытались удержать в канале в районе 2000 п. Однако медведи смогли спровоцировать еще одну волну продаж. В июне индекс пришел на долгосрочный уровень 1850 п. В середине июня прокололи 1800 п., но движение сразу выкупили. От 1850 п. развился рост. Вторая растущая волна доходит до 2200 п. Откат удержали на 2100 п. Пока индекс консолидируется в диапазоне 2100 – 2170 п. Для возобновления роста надо проходить 2200 п. Пробой 2100 п. вниз откроет дорогу к 2000 п.

График
График

Растущий канал от середины июня, от уровня 1800 п. В ноябре индекс резко отрастает от нижней границы канала и касается 2200 п., слегка выйдя за рамки канала. Коррекция возвращает индекс обратно в канал. Продажи остановили на 2100 п., и здесь же проходит нижняя граница канала. Конфигурация локальных максимумов пока очертила сопротивление на 2170 п. и не располагает к продолжению роста. Важная поддержка – 2100 п. Если ее прорвут, то может последовать снижение в район 2050 п. (для начала). Пока же индекс все больше и больше втягивается в боковое движение.

График
График

После консолидации на уровне 2100 п. в начале декабря индекс сделал отскок до 2160 п. На этом активность покупателей закончилась. Два дня они еще пытались прижать индекс к сопротивлению на 2155 п., но в начале недели их резко оборвали. Три дня идут активные продажи. К середине вчерашних торгов индекс в очередной раз пришел  испытывать на прочность поддержку 2100 п. Судя по дневному графику, зона поддержки может растянуться до 2080 п. Вполне возможно, медведи попробуют пробить 2100 п. 

График
График

Торговая идея: "Лукойл" LKOH

С июня до октября установился трендовый рост. В конце октября рост ускорился. На ралли цена достигла уровня 3400 р. В этой зоне было отмечено сопротивление в конце прошлого года. Быки сразу не смогли пройти это сопротивление, и бумага консолидировалась под ним в течение месяца. Ближе к середине декабря покупатели, все же, пробили уровень, но сил развить рост не хватило. Медведи постепенно продавили бумагу. В начале текущей недели она зашла обратно под сопротивление. Пока быки обороняются на пограничной поддержке в районе 3370 – 3380 р. Если продавцы смогут пробить эту поддержку, то может развернуться снижение в район 3200 – 3250 р. К этому моменту туда как раз может подойти проекция летне–осеннего растущего тренда. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 3366 р.,

2. Тейк-профит: зона 3200 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 3434 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 3400 р.

График
График
График
График

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