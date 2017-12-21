Рынок позитивно отреагирует на выход важной макростатистики - S&P500 достигнет 2700 п

Вниз рынок утянули акции строительных и коммунальных компаний. Окончательное прохождение налогового законопроекта через Конгресс не слишком впечатлило инвесторов. Многие аналитики говорят, что рынок подошел к состоянию предновогоднего затишья, а факт принятия налоговой реформы уже частично отыгран.

Сотовый оператор AT&T (NYSE: T) после принятия законопроекта о налоговой реформе заявил об увеличении размера капитальных инвестиций на $1 млрд. Эти инвестиции пойдут на расширение сети, но ключевой стратегией станет внедрения стандарта связи 5G по всей Америке, хотя, по нашим оценкам, на это потребуется в полтора раза больше средств. Кроме того, компания выплатит специальный бонус в $1 тыс. своим 200 тыс. сотрудникам. Это намерение встретило однозначную поддержку у работников корпорации.

Налоговая реформа принята, однако рынки не отреагировали на эту новость бурным ростом, как мы и ожидали. Считаем, что инвесторы опасались пересмотра некоторых положений законопроекта, кроме того, ожидание поправок в налоговое законодательство частично заложено в цену акций. Однако такие компании, как Wells Fargo, AT&T и другие заявили, что поделятся с работниками частью денег, которые получат вследствие реформы налогообложения.

Сегодня выходит много важной макроэкономической статистики. В частности, будут опубликованы пересмотренная оценка роста ВВП за 3-й квартал, данные о динамике заявок на пособие по безработице и прогноз состояния бизнеса. Окончательный результат по ВВП зафиксирует его повышение на 3,3%, что соответствует ожиданиям, поскольку в 3-м квартале наблюдалось повышение объема продаж.

Число заявок на пособие по безработице останется на уровне предыдущей недели и составит 225 тыс. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии покажет, насколько предприниматели уверены в стабильности бизнеса. Ожидаем, что показатель вырастет до 25 пунктов.

Статданные простимулируют рост рынков. Учитывая поддержку налоговой реформы со стороны предприятий, сохраняем свой прогноз по движению S&P500 к 2700 пунктов.