"Энел Россия": дивидендная бумага, подкрепленная стабильным денежным потоком

Укрепление национальной валюты и повышенные выплаты за мощность на фоне хорошего контроля над издержками оказали благоприятное воздействие на компанию. Мы полагаем, что несмотря на колоссальный скачок цены, акции Энел Россия все еще обладают неким потенциалом роста. Мы обновили финансовую модель Энел Россия, включив в нее свежие финансовые, операционные и макроэкономические прогнозы. В результате наша целевая цена была повышена на 10% до 1,55 руб. за акцию, рекомендация снижена с «ПОКУПАТЬ» до «ДЕРЖАТЬ» в связи с ростом котировок.

Финансовые результаты

В начале ноября Энел Россия опубликовала сильные консолидированные результаты за 9 месяцев 2017 г. Мы отмечаем рост EBITDA на 34,8% в годовом выражении. Несмотря на небольшое снижение производства электроэнергии в годовом выражении, компании удалось увеличить выручку благодаря повышенным ДПМ платежам (в 2017 году новые блоки начали получать увеличенные платежи за мощность). Хороший контроль над издержками и снижение финансовых расходов привели к увеличению чистой прибыли. Обновленный прогноз на 2018-2020 гг. В конце ноября руководство компании представило новую стратегию развития на 2018-2020 гг. с обновленными финансовыми ожиданиями и перспективами развития бизнеса.

Отметим тот факт, что несмотря на рост капитальных затрат, вызванный строительством новых ветряных станций, Энел Россия не сократит дивидендные выплаты. Напротив, несмотря на рост инвестиций, руководство ожидает рост чистой прибыли в будущем, который станет возможным благодаря строгому контролю над затратами и хеджированию валютных рисков.

Компания также предоставила обновленные данные по капитальным затратам на новые ВИЭ. Ожидается, что общий объем инвестиций достигнет 405 млн евро (как было заявлено ранее); в течение 2018-2020 гг. компания собирается потратить 20 млрд руб., в 2021 г. предполагаемые новые капитальные вложения в строительство достигнут 8 млрд руб. Напомним, что Энел Россия построит два ветряных парка – в Азове и Мурманске. После запуска данных станций, Энел Россия будет гарантированно получать повышенные ДПМ платежи в соответствии с правительственным постановлением 499, разработанным в целях поддержки строительства возобновляемых мощностей.

Строительство ВИЭ

Мы уже высказывали свое мнение относительно новых ВИЭ в нашем предыдущем обзоре. Напомним, что по нашим расчетам, благодаря щедрым платежам ДПМ после их запуска, данные проекты обладают положительным NPV. Дополнительный плюс мы видим и в том, что руководство компании планирует капитализировать процентные расходы, которые не будут отражены в статье процентных расходов в отчете о прибылях и убытках. В целом, согласно нашей модели, Энел будет иметь высокий свободный денежный поток после 2021 года, в случае если новые ВИЭ будут введены в эксплуатацию в соответствии с установленным графиком.

Дивиденды

Руководство Энел Россия подтвердило коэффициент дивидендных выплат на уровне 65%, как и было заявлено в предыдущем стратегическом плане 2016 года. В будущем ожидается рост чистой прибыли в основном за счет снижения финансовых затрат относительно данных предыдущего плана. С одной стороны, увеличение долговой нагрузки в связи с расширением бизнеса не приведет к снижению процентных расходов, однако, компания может хеджировать свои валютные риски для снижения собственной уязвимости. Согласно нашей модели, в последующие годы конечный результат будет поддерживаться в основном за счет более высоких денежных потоков ДПМ, а уровень дивидендов на акцию может достигнуть 0,17 коп., обеспечивая впечатляющую дивидендную доходность на уровне 12%. Тот факт, что несмотря на увеличение CAPEX, Энел Россия планирует продолжить выплату 65% чистого дохода, является положительным моментом для инвесторов, так как ожидаемая дивидендная доходность превышает средний показатель по российскому рынку.

Оценка акций

Мы обновили DCF модель, и наша новая целевая цена акции Энел Россия составляет 1,55 руб. (ранее – 1,41 руб.), что подразумевает рост на уровне 7,5%. Таким образом, общий доход акционеров в течение следующих 12 месяцев может составить 17,5%. В случае Энел Россия мы не используем метод оценки по рыночным мультипликаторам, однако, согласно нашим данным, компания торгуется с традиционным дисконтом к аналогам на развивающихся и развитых рынках. Тем не менее, существует определенный дисконт в соответствии с мультипликаторами EV/мощность и EV/выработка. Прогнозы Мы полагаем, что уязвимость перед валютными рисками Рефтинской ГРЭС, которая импортирует уголь из Казахстана, представляет собой главный риск для компании Энел Россия.

Мы не видим серьезных рисков для компании помимо упомянутого выше, так как повышенные ДПМ платежи (также называемая дельта ДПМ) стартовали с 2017 г. и закончатся в 2021 г. После этого компания получит выгоду от платежей за высокую мощность по ветряным электростанциям. Предстоящие изменения в регулировании модернизации мощностей также несут в себе положительные возможности. Напомним, что из-за высокого износа генерирующих мощностей в России правительство и регуляторы обсуждают механизмы возврата средств за модернизацию капитальных вложений для генераторов, которые могут быть реализованы уже в 2018 г. Схема возврата инвестиций может быть схожа с системой ДПМ, где компании гарантируются платежи, если она укладывается в определенный уровень капитальных затрат на 1 кВт. После одобрения В. Путиным создания механизма модернизации правительство фактически взяло на себя обязательство разработать и представить регуляторные изменения к маю 2018 г.

Что касается продажи Рефтинской ГРЭС, мы полагаем, что потенциальные последствия для цены акций компании зависят от стоимости сделки. Рефтинская ГРЭС является крупнейшей станцией компании Энел в России по установленной мощности и объему генерации (порядка 45% от общего объема по обоим показателям). Энел Россия импортирует уголь из Казахстана, поэтому компания сильно зависит от курса рубля к тенге. Мы считаем, что справедливая стоимость Рефтинской ГРЭС составляет 35 млрд руб. К сожалению, руководство Энел не раскрывает ни цены предложения, ни подробности о ходе сделки.