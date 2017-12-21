Ожидается замедление инфляции в РФ до отметок ниже текущих 2,5%

В целом с начала декабря инфляция составила 0.3%. В декабре 2017 недельные темпы роста цен совпадают с динамикой декабря 2016 года. Таким образом, по итогам месяца инфляция, скорее всего, останется неизменной на уровне 2.5% г/г, заканчивая год на 1.5 пп ниже целевого значения Банка России. За январь 2017 года цены выросли на 0.6%, с учетом динамики последних месяцев рост цен за январь 2018 года может оказаться слабее. Как следствие, мы ожидаем замедления инфляции в терминах г/г до отметок ниже текущих 2.5%.