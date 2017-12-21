Денежный рынок: консолидация

Ставка RUONIA во вторник опустилась до 7.48% (−6 бп), вследствие чего однодневный базис (разница между однодневным валютным свопом и RUONIA) расширился до −140 бп, т.е. примерно на 20–30 бп относительно конца прошлой недели. Средний и дальний сегменты кривой NDF сместились вверх на 3 бп и 7 бп соответственно. Ставки кросс-валютных свопов изменились в пределах ±2–3 бп. Рынок процентных свопов опустился в среднем на 2 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ продолжили торговаться заметно ниже уровня ключевой ставки ЦБ, опустившись в среднем на 10 бп (до 7.2%).

В преддверии уплаты НДС и НДПИ, срок которой наступает в ближайший понедельник, банки сформировали довольно комфортный запас свободных резервов. Баланс их средств на корсчетах в ЦБ за последние дни увеличился до более чем 2.4 трлн руб. По нашим оценкам, достаточным для выполнения нормативных требований и комфортного исполнения ежедневных операций является баланс в размере 2.0 трлн руб.

Как следствие, интерес к депозитным аукционам Банка России ослаб. В ходе состоявшегося вчера аукциона 2-дневных депозитов тонкой настройки банки на счетах в ЦБ разместили 200 млрд руб. (по средневзвешенной ставке 7.73%). Для сравнения, в понедельник объем заявок на аналогичном аукционе составил 335 млрд руб. Тем временем объем привлечения в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством сократился на 150 млрд руб., до 24 млрд руб.