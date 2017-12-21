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Доллар теряет позиции - рынок не определился с последствиями принятия налоговой реформы США


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Несмотря на публикацию в целом позитивной для доллара статистики об увеличении продаж на вторичном рынке жилья в США в ноябре на 5,81 млн. (прогноз 5,54 млн.), американская валюта ослабевала во второй половине дня вчера.

Особенно заметно было достаточно резкое движение с 1.184 до 1.188 (примерно -0,50%) сразу после открытия торгов в США. Снижение, скорее всего, связано с неопределенностью возможных эффектов после грядущего утверждения налоговой реформы, в которой инвесторы, вероятно, пока видят больше рисков, чем позитивных моментов. Полагаем, что по мере более глубокого анализа потенциальных эффектов налоговой реформы, на рынок вернется больший аппетит к долларовым активам, тем более, что повышение ставок ФРС толкает вверх доходности американских долговых бумаг. Краткосрочные ориентиры по паре EURUSD 1.18 – 1.19.

Рубль чувствует себя достаточно уверенно, колебания в рамках торгового дня незначительные. Поддержку российской валюте также оказывают позитивные итоги прошедшего аукциона ОФЗ. Кроме того, дорожающая нефть также играет на руку российской валюте. В паре с евро рубль слабеет, отражая динамику международного рынка. Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB 58.4-59.4.

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