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Предложение на депозитном аукционе тонкой настройки оказалось неожиданно низким


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Предложение со стороны банков не достигло и 200 млрд руб.

Лимит же Центробанка при этом составлял 780 млрд руб. Рассчитывать на более высокое предложение было вполне обоснованно – на корсчетах банков в ЦБ сейчас скопился избыток средств, а спрос на ликвидность до конца недели останется умеренным, поскольку налоговые платежи начнутся лишь на следующей неделе. Но банки иначе распорядились этими средствами и предпочли сократить задолженность перед Казначейством. Так, вчера кредитные организации снизили задолженность по репо под залог ОФЗ на 150 млрд руб., а депозитный аукцион Казначейства не состоялся. Низкое предложение на депозитном аукционе ЦБ может, наконец, указывать на более эффективное распределение средств на межбанковском рынке: низкое предложение на депозитном аукционе было зафиксировано на фоне довольно существенного снижения ставок на межбанковском рынке, значение ставки RUONIA опустилось ниже 7,5%. Также следует отметить, что структурный профицит ликвидности вчера продолжил расти за счет активного расходования бюджетных средств.

Недельная инфляция осталась на уровне 0,1%

С начала декабря цены поднялись на 0,3%, суточные темпы роста цен с начала месяца по-прежнему остаются выше, чем год назад. Таким образом, по итогам месяца годовая инфляция может немного ускориться после того, как в ноябре она замедлилась до 2,5%. Тем не менее инфляция остается пока существенно ниже долгосрочного ориентира в 4,0%, поэтому мы ждем, что и в начале 2018 г. Центробанк продолжит снижать ключевую ставку.

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