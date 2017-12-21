FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Российские суверенные еврооблигации вновь проигнорировали рост доходностей UST


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера доходность базового актива продолжила стремительно повышаться, в частности, на дальнем конце кривой доходность UST30 выросла еще на 6 б.п. до 2,88%.

Реакция российских евробондов на эти движения была крайне слабой, и падение котировок оказалось небольшим, чему отчасти помогли растущие цены на нефть. По итогам дня длинные российские бумаги подешевели лишь на 0,2–0,3 п.п., а их доходности выросли на 1–2 б.п. Среднесрочные евробонды упали в цене на 0,1 п.п. С начала недели суверенные бумаги РФ практически не изменились в цене, оставив без внимания внешние факторы, и, таким образом, их спреды к гособлигациям США за это время сократились уже на 10–17 б.п. На наш взгляд, российские евробонды в ближайшее время еще могут учесть рост доходности базового актива. Пятилетний CDS-спред России остался на уровне 119 б.п.

В корпоративном сегменте динамика также была сдержанной. В корпоративном сегменте сильных движений не наблюдалось, и цены большинства бумаг не изменились. Так, в нефтегазовом секторе динамика в среднем была нейтральной, только длинные бумаги Газпрома завершили день в небольшом минусе. Евробонды госбанков также по большей части были стабильны, а выпуски ВЭБа, как и «вечный» суборд ВТБ, смогли прибавить по 0,1 п.п. от номинала. Исключением же стал GPBRU’perp (YTC 6,3%), который упал в цене на 0,4 п.п., однако в предыдущие дни его падение было гораздо меньшим, чем в среднем по сектору. Котировки еврооблигаций частных банков колебались в пределах 0,1 п.п. от номинала, отметим лишь выпуск ALFARU’25 (YTC 3,7%), потерявший 0,2 п.п. от номинала.

В металлургическом секторе цены евробондов остались без изменений. Небольшое падение котировок продолжилось в телекоммуникационном секторе: так, евробонды VEON подешевели еще на 0,1 п.п. от номинала.

Сегодня внешний фон скорее негативный: хотя доходность UST10 утром немного снижается, ее рост с начала недели все еще может оказать давление на котировки евробондов, цены на нефть сегодня стабильны. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, а динамика фьючерсов на американские индексы нейтральная.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ