Российские суверенные еврооблигации вновь проигнорировали рост доходностей UST

Реакция российских евробондов на эти движения была крайне слабой, и падение котировок оказалось небольшим, чему отчасти помогли растущие цены на нефть. По итогам дня длинные российские бумаги подешевели лишь на 0,2–0,3 п.п., а их доходности выросли на 1–2 б.п. Среднесрочные евробонды упали в цене на 0,1 п.п. С начала недели суверенные бумаги РФ практически не изменились в цене, оставив без внимания внешние факторы, и, таким образом, их спреды к гособлигациям США за это время сократились уже на 10–17 б.п. На наш взгляд, российские евробонды в ближайшее время еще могут учесть рост доходности базового актива. Пятилетний CDS-спред России остался на уровне 119 б.п.

В корпоративном сегменте динамика также была сдержанной. В корпоративном сегменте сильных движений не наблюдалось, и цены большинства бумаг не изменились. Так, в нефтегазовом секторе динамика в среднем была нейтральной, только длинные бумаги Газпрома завершили день в небольшом минусе. Евробонды госбанков также по большей части были стабильны, а выпуски ВЭБа, как и «вечный» суборд ВТБ, смогли прибавить по 0,1 п.п. от номинала. Исключением же стал GPBRU’perp (YTC 6,3%), который упал в цене на 0,4 п.п., однако в предыдущие дни его падение было гораздо меньшим, чем в среднем по сектору. Котировки еврооблигаций частных банков колебались в пределах 0,1 п.п. от номинала, отметим лишь выпуск ALFARU’25 (YTC 3,7%), потерявший 0,2 п.п. от номинала.

В металлургическом секторе цены евробондов остались без изменений. Небольшое падение котировок продолжилось в телекоммуникационном секторе: так, евробонды VEON подешевели еще на 0,1 п.п. от номинала.

Сегодня внешний фон скорее негативный: хотя доходность UST10 утром немного снижается, ее рост с начала недели все еще может оказать давление на котировки евробондов, цены на нефть сегодня стабильны. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, а динамика фьючерсов на американские индексы нейтральная.