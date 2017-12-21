Инвесторы проявляли осторожность после принятия плана по снижению налогов

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1266,02 за унцию на ожиданиях инфляции в крупнейшей экономике мира. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $64,46 за баррель от падения запасов в США. Доходность 10-летних трежерис подскочила до 9-месячных максимумов около 2,48% на опасениях выравнивания кривой перед лицом справить Новый год с меньшей прибыльной частью бюджета. Пара евро/доллар росла до 1,1868 на предположениях о том, что поступления в казну Америки пока будут поменьше расходов.

На фоне консолидации сектора страхования собственности и от несчастных случаев на новой макроэкономике, ценные бумаги Allstate (Nyse: ALL), бизнес-модель которой отличается особой надёжностью, не пострадали. За год они выросли на +40% с $74,44 до $104,4 (биржевая стоимость акций в обращении $37,47 млрд). Цена к прибыли 14,5 при средней по индексу 19,8. Компания высокотехнологичная, каждый год придумывает что-то новое, меняющее мир. Например, в прошлом году акционировала стартап телематики (передачи мобильных данных) Arity, который собирает данные 1,1 млн водителей и предлагает скидку за страховку в обмен на безопасное вождение. Услуги Allstate в области страхования востребованы в США во все времена.

Ценные бумаги компании электроэнергетики NiSource Inc. (Nyse: NI) достигли $24,96. Теперь только $8,4 млрд стоит одна из крупнейших в США полностью регулируемых компаний, которая снабжает 3,5 млн домов нужным товаром – природным газом для отопления и приготовления пищи, и ещё полмиллиона абонентов насчитывает энергосбытовая сеть NiSource, по которой подаётся электричество. Многие трейдеры мечтают о том, чтобы купить компанию такой капитализации при прошедшей дивидендной доходности +2,8%. Операционная рентабельность достигает +15,7%, валовая рентабельность - +68,7%, и при этом за полгода ценные бумаги данного бренда упали на 3,7%.

Компании медицинского страхования росли при немного уменьшившихся объёмах на ожиданиях крупных сделок слияния и поглощения в следующем году. Например, котировки UnitedHealth Group Inc (Nyse: UNH) всё-таки увеличились на +0,15% в день до $222,38 при объёме торгов порядка $570 млн в день. UnitedHealth - это компания с капитализацией $214,46 млрд, с прошедшей дивидендной доходностью +1,35% и перспективами роста до +14-+17% в год в случае покупки другой компанией.

В последнее время многие говорят о возможности объединить аптеки и страховщиков. Это означает, что в аптеках, помимо прямых продаж страховки, станут проводить первичный осмотр врачей и, возможно, оформлять рецепты на лекарства. Впрочем, бренду UnitedHealth каждый доллар акционерного капитала уже приносит 20,5 центов финансового результата, и дальнейшее укрупнение утвердит его в лидерах рынка, хотя это уже по-настоящему крупная компания с 230 тысячами сотрудников. Остаётся добавить, что за полгода ценные бумаги этого бренда выросли на +19,24%, поэтому не удивлюсь, если они увеличатся в цене на хотя бы +14%-+17% за следующий год. Тем более, что затягивание открытия конкурирующих онлайн-аптек Amazon пока фундаментально обусловлено регулированием продажи лекарств в США.

В сфере макроэкономики, сенат и палата представителей конгресса США, обе палаты американского парламента, приняли долгожданный налоговый пакт. Для трейдеров, ожидания по налогам и бюджету в США – это фактор не только надёжной и безотказной поддержки рынка, но и ребалансировки в госбондах. Прогнозируется, что уменьшение вычета по налогу на прибыль с компаний приведёт к изменению доходности муниципальных облигаций, которыми частично обеспечиваются страховые выплаты. Согласно исследованию Blackrock, прогнозная бухгалтерская прибыльность в этом сегменте при 35% налога равняется +4,96%, при 25% +4,35%, при 20% +4,11%, и при 15% +3,91%. При этом многие до сих пор ожидают сохранения муниципальных облигаций на балансе страховых компаний, поэтому любая ребалансировка может оказаться неожиданной.

Когда США решат бюджетный вопрос и окончательно подведут базу под состоявшуюся недавно отмену сетевого нейтралитета, следующими будут реформы медицины и страхования. Вот почему так важно мастерство управляющих и диверсификация между секторами фондового рынка.

Сегодня инвесторы ждут окончательных данных по позитивному кварталу для ВВП США, индекс ФРБ Филадельфии, еженедельную статистику по безработице.