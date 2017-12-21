FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Инвесторы проявляли осторожность после принятия плана по снижению налогов


Рынки
Наталья Самойлова
Наталья Самойлова
директор инвестиционного департамента "Golden Hills-КапиталЪ АМ"
 
К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P вышел на более привлекательный уровень 2679,25 пункта, южнее вторника на 0,08%, несмотря на рост закредитованной части телекомов и электроэнергетики вслед за одобрением пакта, и индекс Dow 30 припал на 0,11% до 24726,65 пункта, так как трейдеры уже учитывали возможность принятия фискального плана.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1266,02 за унцию на ожиданиях инфляции в крупнейшей экономике мира. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $64,46 за баррель от падения запасов в США.  Доходность 10-летних трежерис подскочила до 9-месячных максимумов около 2,48% на опасениях выравнивания кривой перед лицом справить Новый год с меньшей прибыльной частью бюджета. Пара евро/доллар росла до 1,1868 на предположениях о том, что поступления в казну Америки пока будут поменьше расходов. 

На фоне консолидации сектора страхования собственности и от несчастных случаев на новой макроэкономике, ценные бумаги Allstate (Nyse: ALL), бизнес-модель которой отличается особой надёжностью, не пострадали. За год они выросли на +40% с $74,44 до $104,4 (биржевая стоимость акций в обращении $37,47 млрд). Цена к прибыли 14,5 при средней по индексу 19,8. Компания высокотехнологичная, каждый год придумывает что-то новое, меняющее мир. Например, в прошлом году акционировала стартап телематики (передачи мобильных данных) Arity, который собирает данные 1,1 млн водителей и предлагает скидку за страховку в обмен на безопасное вождение. Услуги Allstate в области страхования востребованы в США во все времена. 

Ценные бумаги компании электроэнергетики NiSource Inc. (Nyse: NI) достигли $24,96. Теперь только $8,4 млрд стоит одна из крупнейших в США полностью регулируемых компаний, которая снабжает 3,5 млн домов нужным товаром – природным газом для отопления и приготовления пищи, и ещё полмиллиона абонентов насчитывает энергосбытовая сеть NiSource, по которой подаётся электричество. Многие трейдеры мечтают о том, чтобы купить компанию такой капитализации при прошедшей дивидендной доходности +2,8%. Операционная рентабельность достигает +15,7%, валовая рентабельность - +68,7%, и при этом за полгода ценные бумаги данного бренда упали на 3,7%. 

Компании медицинского страхования росли при немного уменьшившихся объёмах на ожиданиях крупных сделок слияния и поглощения в следующем году. Например, котировки UnitedHealth Group Inc (Nyse: UNH) всё-таки увеличились на +0,15% в день до $222,38 при объёме торгов порядка $570 млн в день. UnitedHealth - это компания с капитализацией $214,46 млрд, с прошедшей дивидендной доходностью +1,35% и перспективами роста до +14-+17% в год в случае покупки другой компанией.

В последнее время многие говорят о возможности объединить аптеки и страховщиков. Это означает, что в аптеках, помимо прямых продаж страховки, станут проводить первичный осмотр врачей и, возможно, оформлять рецепты на лекарства. Впрочем, бренду UnitedHealth каждый доллар акционерного капитала уже приносит 20,5 центов финансового результата, и дальнейшее укрупнение утвердит его в лидерах рынка, хотя это уже по-настоящему крупная компания с 230 тысячами сотрудников. Остаётся добавить, что за полгода ценные бумаги этого бренда выросли на +19,24%, поэтому не удивлюсь, если они увеличатся в цене на хотя бы +14%-+17% за следующий год. Тем более, что затягивание открытия конкурирующих онлайн-аптек Amazon пока фундаментально обусловлено регулированием продажи лекарств в США. 

В сфере макроэкономики, сенат и палата представителей конгресса США, обе палаты американского парламента, приняли долгожданный налоговый пакт. Для трейдеров, ожидания по налогам и бюджету в США – это фактор не только надёжной и безотказной поддержки рынка, но и ребалансировки в госбондах. Прогнозируется, что уменьшение вычета по налогу на прибыль с компаний приведёт к изменению доходности муниципальных облигаций, которыми частично обеспечиваются страховые выплаты. Согласно исследованию Blackrock, прогнозная бухгалтерская прибыльность в этом сегменте при 35% налога равняется +4,96%, при 25% +4,35%, при 20% +4,11%, и при 15% +3,91%. При этом многие до сих пор ожидают сохранения муниципальных облигаций на балансе страховых компаний, поэтому любая ребалансировка может оказаться неожиданной.

Когда США решат бюджетный вопрос и окончательно подведут базу под состоявшуюся недавно отмену сетевого нейтралитета, следующими будут реформы медицины и страхования. Вот почему так важно мастерство управляющих и диверсификация между секторами фондового рынка.

Сегодня инвесторы ждут окончательных данных по позитивному кварталу для ВВП США, индекс ФРБ Филадельфии, еженедельную статистику по безработице.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ