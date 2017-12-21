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Группа "Дело": от моря до моря


Рынки
Ворчик Денис
Денис Ворчик
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Группа «Дело» Сергея Шишкарева покупает 30,75% акций Global Ports.

Вчера компания Global Ports (GLPR LI – ПОКУПАТЬ) сообщила, что ee акционер Transportation Investments Holding Limited (TIHL) заключил соглашение о продаже своего пакета в 30,75% акций Группе «Дело» Сергея Шишкарева. Сделку, закрытие которой ожидается в апреле 2018 г., должна одобрить антимонопольная служба.

В результате сделки покупатель сформирует крупнейший в России контейнерный холдинг

Покупатель, который в этой сделке является стратегическим инвестором, в результате покупки доли в Global Ports получит выход на все три основные бассейна российского контейнерного рынка и сформирует крупнейший в России холдинг, управляющий терминалами на Балтике, Дальнем Востоке и Черном море. Среди стивидорных активов Группы «Дело» в порту Новороссийск: контейнерный терминал «НУТЭП» мощностью 350 тыс. ДФЭ и зерновой терминал «КСК» мощностью 3,5 млн т. Консолидированная выручка по МСФО ДелоПортс, стивидорного подразделения Группы «Дело», за 1 п/г 2017 г. составила около 4 млрд руб., что почти в два раза меньше выручки Global Ports, равной 9,5 млрд руб. (162 млн долл.). Помимо продаваемого пакета, еще 30,75% компании находятся в собственности у датского конгломерата A.P. Moeller-Maersk A/S через APM Terminals B.V., еще по 9% у Ilibrinio Establishment и Polozio Enterprises, акции в свободном обращении составляют около 20%.

Мировое соглашение с ФАС было, по-видимому, одним из условий сделки со стороны покупателя

После продажи части своего пакета датской APM Terminals в 2012 г. владельцы TIHL теперь продают Группе «Дело» оставшуюся долю и полностью выходят из акционерного капитала Global Ports. Днем ранее (во вторник) Global Ports объявила о достижении мирового соглашения с ФАС, что, по-видимому, было одним из условий сделки со стороны покупателя. Стоимость приобретаемого пакета, исходя из вчерашних котировок депозитарных расписок Global Ports на Лондонской бирже, составляет 229 млн долл. По-видимому, цена сделки предполагает премию к рынку за вход в бизнес и размер пакета. По нашему мнению, депозитарные расписки Global Ports недооценены, и мы рекомендуем их ПОКУПАТЬ.

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