Евро может реализовать техническую цель роста и направиться к 70 рублям

Опубликованные в среду Минэнерго США данные свидетельствовали о падении запасов нефти на прошлой неделе на 6,5 млн баррелей, что превысило прогнозы. Добыча нефти в США при этом продолжила рост и поднялась до рекордных 9,789 млн баррелей в день.

С технической точки зрения потенциал дальнейшего повышения нефтяных котировок без веских драйверов восходящего движения выглядит ограниченным. Так, цены на нефть Brent могут упереться в уровень 65 долларов за баррель, а на нефть WTI – 58,50 доллара за баррель. Рост может ускориться при преодолении указанных отметок.

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Торги на фондовых рынках США в среду закрылись снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1% в рамках коррекции. Налоговая реформа США была одобрена как Сенатом, так и Палатой представителей – теперь дело за подписью президента страны Дональда Трампа. Оптимизм в отношении принятия законопроекта по большей части уже был заложен в цены, поэтому реакция рынков по факту была сдержанной. Реформа должна стимулировать рост американской экономики как минимум в краткосрочной перспективе. Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет менее 0,1%.

Торги в Европе в среду завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,88%. В четверг в Азии наблюдается разнонаправленная динамика. Повышение при этом можно наблюдать на биржах Китая. Инвесторы остались удовлетворены итогами экономической конференции в КНР, участие в которой приняли высокопоставленные чиновники страны. Власти Китая, в частности, поставили себе целью предотвращение всех системообразующих финансовых рисков в стране.

В четверг из макроэкономической статистики стоит обратить внимание на окончательные данные по ВВП США за 3-й квартал, индекс деловой активности ФРС-Филадельфия за декабрь и динамику обращений за пособиями по безработице (16.30 мск), а также индекс опережающих индикаторов США за ноябрь и индекс потребительского доверия еврозоны за декабрь (18.00 мск).

Индекс Мосбиржи завершил торги среды у поддержки 2100 пунктов, преодоление которой поставит следующей целью снижения 2085 пунктов. На часовом графике индикатор расположен вплотную к зоне перепроданности, что говорит о возможности его скорого отскока от достигнутых минимумов. Ближайшим важным сопротивлением выступает отметка 2130 пунктов.

Индекс РТС по итогам дня остался выше 1120 пунктов. Потенциал падения индикатора до зоны перепроданности на часовом графике также выглядит ограниченным. Ближайшим сопротивлением выступает отметка 1135 пунктов.

Российский рубль в среду остался диапазоне 58,50-59,50 руб против доллара и ускорил отскок против евро, закрепившись выше отметки 69,65 руб, что открывает дорогу к движению в район 70 руб.

В первой половине дня внешний фон не способствует покупкам на российском фондовом рынке, однако, некоторую поддержку индексам может оказать рост цен на нефть накануне. Торги, вероятно, стартуют умеренными продажами, после чего индексы могут начать корректироваться от зон перепроданности. Причин для резкого движения рубля пока также нет, однако, евро может реализовать техническую цель роста и направиться к 70,00 руб.