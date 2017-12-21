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Пятничный сюрприз от ЦБ стал рождественским подарком для Минфина


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 

Пятничный сюрприз от ЦБ в виде снижения ставки на 50 бп стал рождественским подарком для Минфина, позволив тому уверенно разместить рекордные для второй половины уходящего 2017 года 45 млрд руб. на первичных аукционах, включая 25 млрд руб. в середине кривой (26222, погашение окт.24) и 20 млрд руб. в длине (26221, мар.33). Особой популярностью пользовалась 7-летняя бумага: покупатели предъявили более чем 3-кратный переспрос, обеспечив размещение с дисконтом по доходности к закрытию вторника в 1 бп, отсечка – 7.35%. Столь сильные результаты задали тон дальнейшим торгам на вторичном рынке, которые завершились на уровне 7.31%.

Длинные выпуски продолжают вяло реагировать на раллийные настроения: аукцион в 15-летней 26221 прошел с аналогичным дисконтом по доходности в 1 бп (отсечка – 7.8%), но до конца торговой сессии бумага не сдвинулась с обозначенных позиций. Хуже рынка короткие бумаги: доходность погашающихся в течение ближайших месяцев выпусков отскочила вверх на символические 2-3 бп.

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