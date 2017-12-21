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Рубль: низкая активность


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Волатильность на глобальных рынках вчера была небольшой, поскольку инвесторы были сосредоточены на новости об утверждении Конгрессом программы налоговой реформы, предложенной администрацией Дональда Трампа.

По итогам дня индекс доллара немного снизился, в то время как доходности казначейских обязательств США выросли на несколько базисных пунктов. На этом неоднородном фоне аппетит к риску развивающихся стран был достаточно сбалансированным, и большинство валют закрылось без изменений или в небольшом плюсе. Лучший результат показал южноафриканский ранд, укрепившийся на 1.0% на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы экономических реформ, связанного с результатами недавних выборов.

Рубль завершил день почти без изменений на уровне 58.70 (+0.1%). Открытие произошло в положительной зоне: продажа иностранной валюты экспортерами (перед уплатой ключевых налогов в ближайший понедельник) и продолжающийся приток иностранных инвестиций на рынок локального долга поддержали рубль, подтолкнув к отметке 58.6. После этого, проведя сессию в узком диапазоне 58.6–58.8, рубль постепенно вернулся к уровню открытия. Оборот в паре доллар/рубль на ММВБ составил 3.5 млрд долл., что по-прежнему ниже средних значений.

Тем временем цена нефти Brent превысила 64.5 долл./барр. (+1.2%) после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, согласно которому за последнюю неделю коммерческие запасы нефти в стране сократились на 6.5 млн барр. (вдвое больше, чем ожидалось), при том что добыча осталась практически без изменений (9.79 млн барр./сут.).

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