Рубль: низкая активность

По итогам дня индекс доллара немного снизился, в то время как доходности казначейских обязательств США выросли на несколько базисных пунктов. На этом неоднородном фоне аппетит к риску развивающихся стран был достаточно сбалансированным, и большинство валют закрылось без изменений или в небольшом плюсе. Лучший результат показал южноафриканский ранд, укрепившийся на 1.0% на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы экономических реформ, связанного с результатами недавних выборов.

Рубль завершил день почти без изменений на уровне 58.70 (+0.1%). Открытие произошло в положительной зоне: продажа иностранной валюты экспортерами (перед уплатой ключевых налогов в ближайший понедельник) и продолжающийся приток иностранных инвестиций на рынок локального долга поддержали рубль, подтолкнув к отметке 58.6. После этого, проведя сессию в узком диапазоне 58.6–58.8, рубль постепенно вернулся к уровню открытия. Оборот в паре доллар/рубль на ММВБ составил 3.5 млрд долл., что по-прежнему ниже средних значений.

Тем временем цена нефти Brent превысила 64.5 долл./барр. (+1.2%) после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, согласно которому за последнюю неделю коммерческие запасы нефти в стране сократились на 6.5 млн барр. (вдвое больше, чем ожидалось), при том что добыча осталась практически без изменений (9.79 млн барр./сут.).