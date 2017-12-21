Рынок акций РФ и рубль в четверг умеренно понизятся вслед за нефтью

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает открытия рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2100-2105 пунктов. Ближайшими поддержками станут уровни 2100, 2090 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2120, 2130 пунктов, указывает он.

"Разнонаправленный ход торгов на азиатских рынках и утренняя коррекция "черного золота" задают умеренно негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может начать торги умеренным снижением", - говорит Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи - в пределах значений 2080-2125 пунктов, по индексу РТС — 1120-1140 пунктов, прогнозирует он.

Спрос со стороны Минфина и корпоративного сектора, запасающего валюты для выплаты внешнего долга, покрывается предложением экспортеров, продающих валюту для уплаты налогов, отмечает аналитик. "Утренняя коррекция на нефтяном рынке может привести к умеренному снижению рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 58,1-59,3 рубля, для европейской валюты — 69,0-70,4 рубля", - добавляет Иосуб.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили торги среды в минусе на фоне новостей о голосовании по налоговой реформе в США, свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: DJIA поднимается на 0,3%, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ снижается на 0,05%. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно, при этом шанхайский Shanghai Composite поднимается на 0,53%, японский Nikkei 225 снижается на 0,11%.

Стоимость нефти на утренних торгах колеблется в районе 64,5 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,1% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,1864 доллара против 1,18795 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся в минусе, проигнорировав закрепление нефти выше 64 долларов, свидетельствуют данные торгов. В преддверии католического Рождества инвесторы не видят достаточных поводов для покупок.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды понизился на 5 копеек, до 58,71 рубля, евро повысился на 18 копеек, до 69,74 рубля, следует из данных Мосбиржи.