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Рубль будет стабильно торговаться ниже 59 за доллар


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
Ожидаем нейтрального открытия российского рынка из-за разнонаправленных торгов на азиатских фондовых биржах: китайские индексы в плюсе на 0,5% благодаря заявлению китайских властей о нейтральной монетарной политике в стране в 2018 году.

Это предполагает, что кредитные средства будут дешевыми для инвесторов на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США и в ряде европейских стран в следующем году. Кроме того, Конгресс США одобрил налоговую реформу, и теперь дело за президентом США.

На этом фоне американские фондовые индексы торговались в боковике. Ожидаем, что такая динамика продолжится до конца недели. Инвесторы не сомневаются в том, что президент США подпишет закон о налоговой реформе, и поэтому объемы на американском рынке начнут снижаться из-за приближения рождественских праздников.

В свою очередь, динамика торгов на мировых рынках тоже перейдет в низковолатильное и малоликвидное состояние.

Российский рубль будет стабильно торговаться ниже 59 руб. за доллар благодаря налоговому периоду и подъему цен на нефть вследствие снижения запасов сырой нефти в США.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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