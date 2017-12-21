Рубль будет стабильно торговаться ниже 59 за доллар

Это предполагает, что кредитные средства будут дешевыми для инвесторов на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США и в ряде европейских стран в следующем году. Кроме того, Конгресс США одобрил налоговую реформу, и теперь дело за президентом США.

На этом фоне американские фондовые индексы торговались в боковике. Ожидаем, что такая динамика продолжится до конца недели. Инвесторы не сомневаются в том, что президент США подпишет закон о налоговой реформе, и поэтому объемы на американском рынке начнут снижаться из-за приближения рождественских праздников.

В свою очередь, динамика торгов на мировых рынках тоже перейдет в низковолатильное и малоликвидное состояние.

Российский рубль будет стабильно торговаться ниже 59 руб. за доллар благодаря налоговому периоду и подъему цен на нефть вследствие снижения запасов сырой нефти в США.