Члены палаты представителей США в среду на повторном голосовании одобрили проект масштабной налоговой реформы. Рынки уже перегреты долгожданной реформой, и одобрение сенатом не привело к серьезному росту индексов. Доллар на глобальных рынках нащупал поддержку в зоне 92.8п, сегодня в 16-30 после выхода данных по ВВП и недельных заявок по безработице, мы ожидаем коррекцию.

Российский рубль по отношению к доллару остается в рамках диапазона 59,4-58 руб. Поддержку рублю оказывают, как и прежде, высокие котировки нефти и снижение доллара на глобальных рынках.

Новогоднее ралли вышло на финишную прямую, но у российских индексов свой путь. РТС потерял 0,4%, индекс МосБиржи опустился на 0,7%. Давление наблюдается по бумагам ВТБ, МосБиржа, Татнефть и Россети. Только корпоративные новости по некоторым бумагам позволяют сортировать длинные позиции на фоне падения рынка.