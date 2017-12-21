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Новогоднее ралли вышло на финишную прямую, но у российских индексов свой путь


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0,2% - до 64,4 долл по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 без изменений 2681п, азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон позитивный.

Члены палаты представителей США в среду на повторном голосовании одобрили проект масштабной налоговой реформы. Рынки уже перегреты долгожданной реформой, и одобрение сенатом не привело к серьезному росту индексов. Доллар на глобальных рынках нащупал поддержку в зоне 92.8п, сегодня в 16-30 после выхода данных по ВВП и недельных заявок по безработице, мы ожидаем коррекцию.

Российский рубль по отношению к доллару остается в рамках диапазона 59,4-58 руб. Поддержку рублю оказывают, как и прежде, высокие котировки нефти и снижение доллара на глобальных рынках.

Новогоднее ралли вышло на финишную прямую, но у российских индексов свой путь. РТС потерял 0,4%, индекс МосБиржи опустился на 0,7%. Давление наблюдается по бумагам ВТБ, МосБиржа, Татнефть и Россети. Только корпоративные новости по некоторым бумагам позволяют сортировать длинные позиции на фоне падения рынка.

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