Нефть поддержит рубль и нефтегазовый сектор

В секторе электроэнергетики продолжается разочарование после отчёта «Русгидро» (-4,7%), которая планирует провести дополнительную эмиссию. В среднесрочном плане бумага может продолжить снижение, но в перспективе на год может существенно подорожать, так как менеджмент также представил программу снижения производственных расходов и повышения прибыли. «ФСК ЕЭС» (+1,78%) также провела «День инвестора», но менеджмент был более оптимистичен, планируя увеличение прибыли по МСФО в текущем году на 15% до 78-79 млрд рублей. Дивиденды за 2016 год составили 18,1 млрд рублей, а по итогам 2017 года они будут, как минимум, на уровне 2016 года. Соответственно, «ФСК ЕЭС» будет весьма привлекательной дивидендной историей. В остальном, сектор всё же был одним из худших на рынке: «Россети» (-4,38%), «Интер РАО» (-1,63%), «Юнипро» (-0,27%).

Бумаги ВТБ (-5,14%) были худшими на рынке. Инвесторы продолжают отыгрывать своё отношение к оферте выкупа акций у несогласных с объединением ВТБ 24 и основной организации. Кроме того, держатели бумаг постепенно теряют уверенность в своих ожиданиях того, что банк сможет добиться сильных показателей по прибыли и дивидендам. Тем не менее на долгосрочный период цена ниже 4,5 копейки будет весьма интересной. Акции Сбербанка (+0,85%) показали рост. Основным получателем выгод от сложной ситуации в банковском секторе станет именно крупнейший государственный банк, как самая надёжная финансовая организация. «Аэрофлот» (-2,37%), нацеливается на более глубокое падение, чтобы соответствовать ожиданиям дивидендной доходности на уровне 8%-10%.

Металлурги преимущественно снижались под давлением крепкого рубля и новостей о падении цен на стальную продукцию в Китае. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Система» (+2,06%), «АЛРОСА» (+1,31%), НМТП (+1,2%), «М.Видео» (+1,08%), а также ап «Башнефть» (-3,48%), «Мечел» (-3,25%), «Аптеки 36 и 6» (-3,12%), «Татнефть» (-2,92%). Бумаги «Татнефти» испытывали давление перед дивидендной отсечкой.

Рубль смотрелся довольно сильно, чему способствовала дорожающая нефть и размещения ОФЗ. Минфин провёл два аукциона, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением в октябре 2024 года в объёме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26221 с погашением в марте 2033 года в объёме 20 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 77,842 млрд рублей при средневзвешенной ставке в размере 7,35%. На втором аукционе спрос составил 54,166 млрд рублей при средневзвешенной ставке на уровне 7,79%. Аукционы стоит признать весьма успешными. На 2018 год Минфин планирует осуществить чистые заимствования лишь на 817 млрд рублей, а с учётом погашений на 1448 млрд рублей. Заимствования в валюте не превысят $7 млрд. Рубль также поддерживает налоговый период и продажи валюты со стороны ВЭБ. Планировалось, что банк будет конвертировать до $6,25 млрд валютных средств ФНБ в декабре. Таким образом, покупки валюты Минфином получили весьма существенный противовес.

Чем ближе к рождественским праздникам, тем больше будет замирать активность на финансовых рынках. В четверг ещё все площадки работают, а вот уже в пятницу Лондон завершит торги к 12:30 по местному времени. В понедельник и вторник почти все европейские рынки будут закрыты, а в США не будет торгов 25 числа. Рождественское «ралли», можно сказать, происходило почти весь год, поэтому в оставшиеся дни предпочтительней ожидать фиксации прибыли.

Для российского рынка всё это не имеет особого значения, так как вести из Китая более важны, чем празднование Рождества в Европе. Поскольку партийная экономическая конференция не преподнесла неприятных сюрпризов, то можно ожидать некоторое оживление в бумагах металлургов. Кроме того, нефть в районе $64,5 будет поддерживать рубль и нефтегазовый сектор.