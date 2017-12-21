По итогам будущего года доллар вряд ли сможет превысить 62 рубля

В частности, несмотря на скепсис многих экономических агентов, российскому регулятору удалось опустить инфляцию ниже заявленной цели. Между тем еще в начале года даже самые оптимистичные прогнозы по инфляции предполагали диапазон 5–6%. По факту же официальная инфляция ушла существенно ниже цели. С начала года она достигла исторического минимума в 2,4%. Несмотря на снижение ставки на 0,5% на последнем заседании ЦБ и на давление со стороны, регулятор продолжает придерживаться достаточно жесткой кредитно-денежной политики, а реальная ставка в экономике остается выше 5%.

На наш взгляд, в 2018 году инфляция ускорится. По итогам года мы ожидаем ее значения в районе 3,7–3,9%. Также мы рассчитываем на продолжение снижения наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий. Это приведет к тому, что спред между официальной инфляцией и инфляционными ожиданиями сократится с текущих 6% до 2,5%. На этом фоне регулятор сможет продолжить снижать ставку и к концу 2018-го доведет ее до 6,75%. Сохранению низкой инфляции будет, в частности, способствовать стабильная ситуация на валютном рынке.

Мы прогнозируем сохранение низкой волатильности в основных мировых валютах, а доллар по итогам будущего года вряд ли сможет превысить уровень 62 руб.



