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Мнения аналитиков

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По итогам будущего года доллар вряд ли сможет превысить 62 рубля


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
До конца года остается полторы недели, но уже сейчас можно начать подводить некоторые его итоги.

В частности, несмотря на скепсис многих экономических агентов, российскому регулятору удалось опустить инфляцию ниже заявленной цели. Между тем еще в начале года даже самые оптимистичные прогнозы по инфляции предполагали диапазон 5–6%. По факту же официальная инфляция ушла существенно ниже цели. С начала года она достигла исторического минимума в 2,4%. Несмотря на снижение ставки на 0,5% на последнем заседании ЦБ и на давление со стороны, регулятор продолжает придерживаться достаточно жесткой кредитно-денежной политики, а реальная ставка в экономике остается выше 5%.

На наш взгляд, в 2018 году инфляция ускорится. По итогам года мы ожидаем ее значения в районе 3,7–3,9%. Также мы рассчитываем на продолжение снижения наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий. Это приведет к тому, что спред между официальной инфляцией и инфляционными ожиданиями сократится с текущих 6% до 2,5%. На этом фоне регулятор сможет продолжить снижать ставку и к концу 2018-го доведет ее до 6,75%. Сохранению низкой инфляции будет, в частности, способствовать стабильная ситуация на валютном рынке.

Мы прогнозируем сохранение низкой волатильности в основных мировых валютах, а доллар по итогам будущего года вряд ли сможет превысить уровень 62 руб.


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