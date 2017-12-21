FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Русгидро": День инвестора разочаровал, понижаем до "держать"


Рынки
Александр Корнилов
Александр Корнилов
старший аналитик ИК "Атон"
 
День инвестора РусГидро принес два главных разочарования.

Во-первых, менеджмент не планирует менять свою дивидендную политику, чтобы сделать дивиденды более стабильными и предсказуемыми. Во-вторых, компания рассматривает возможность SPO в следующем году для финансирования проектов на Дальнем Востоке. Мы сократили нашу целевую цену до 0,97 руб. с 1,13 руб. за акцию, и понизили рекомендацию до ДЕРЖАТЬ с Покупать.

Дивидендная политика без изменений, а это риск для дивидендов в 2018

Первое разочарование после Дня инвестора связано с комментариями главы компании в части дивидендов. РусГидро не планирует пересмотр своей дивидендной политики, которая сейчас подразумевает привязку к отчетной чистой прибыли по МСФО. Напомним, что на этот показатель сильно влияют различные неденежные статьи, в частности убытки от обесценения основных средств и дебиторской задолженности, а также эффект от переоценки стоимости форвардного контракта с ВТБ. Ранее СМИ писали, что менеджмент РусГидро обсуждает привязку расчета дивидендов к более стабильному показателю прибыли, например EBITDA. Менеджмент это де факто опроверг. Это означает, что прогнозирование дивидендов РусГидро остается нетривиальной задачей, и дивиденды останутся волатильными и будут сильно зависеть от упомянутых выше бухгалтерских корректировок к чистой прибыли. Мы ранее ожидали дивиденд на акцию по итогам 2017 на уровне 6 копеек, но это не учитывает бумажные статьи, а значит, подразумевает серьезный риск нашей оценки.

Поскольку дивиденды – ключевой элемент истории РусГидро, это очень критично для оценки акций рынком, и реакция цены во вторник тому подтверждение.

SPO для финансирования Чукотки

Другой причиной негативной реакции рынка на День инвестора явилось заявление о возможной допэмиссии акций в 2018. Размер эмиссии составит 13-14 млрд руб. вплоть до 20 млрд руб., при этом может быть несколько последовательных допэмиссий с конечной целью профинансировать проекты на ДВ – в частности новые мощности в поселках Певек и Билибино на Чукотке в связи с закрытием Билибинской АЭС. И хотя допразмещение сравнительно невелико (около 4% капитализации компании), мы не понимаем логику таких планов. Во-первых, компания недавно привлекла 55 млрд руб. от ВТБ через допэмиссию акций для поддержки бизнеса на ДВ (в частности, на погашение большей части долга РАО ЭС Востока). Во-вторых, у компании умеренная долговая нагрузка (1,4х чистый долг/EBITDA с планами сокращения до 1,2х к концу года), поэтому она легко может профинансировать дополнительные потребности в инвестициях за счет долга, без необходимости допэмиссии.

И немного позитива….

Из позитивных моментов отметим, что компания не ожидает списаний исторических затрат, связанных с Загорской ГАЭС-2, после решения о консервации проекта на 2 года. Компания рассчитывает на распространение механизма ДПМ для модернизации старой генерации на ДВ. Это обеспечит четкую и гарантированную доходность на новые инвестиции в ТЭС на ДВ.

Рекомендация понижена до ДЕРЖАТЬ, целевая цена снижена до 0,97 руб

Мы обновили нашу модель с учетом результатов МСФО за 3К17, а также исключили Загорскую ГАЭС-2 из модели в связи с неясными перспективами ее восстановления. Это привело к снижению целевой цены до 0,97 руб. с 1,13 руб. С учетом этого, на фоне отсутствия триггеров и ясности с дивидендами, мы понизили нашу рекомендацию до ДЕРЖАТЬ с Покупать.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ