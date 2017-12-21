Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно

Ближайшими поддержками станут уровни 2100, 2090 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2120, 2130 п.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации около уровня 2100 п. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent.

Вечером состоится публикация большого блока макроэкономической статистики в США (16.30), включающего итоговую оценку ВВП за 3 квартал и еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице. Скорее всего, эти данные будут иметь смешанный характер и не окажут заметного влияния на локальный рынок.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи понизился на 0,72%. Долларовый индекс РТС потерял 0,46%. В целом же локальный рынок продолжил наметившееся еще в минувшую пятницу нисходящее движение. Участники локальных торгов по-прежнему упорно игнорировали любой внешний позитив. Между тем, наблюдавшийся с начала недели в целом благоприятный внешний фон вчера перестал быть сугубо позитивным. Наиболее тревожным внешним сигналом стало существенное падение основных европейских фондовых индексов.

В то же время фьючерсы на нефть сорта Brent вчера сумели обновить свой недельный максимум, уверено перевалив значимое среднесрочное сопротивление, располагавшееся в районе $64 за баррель. Объективным стимулом для активизации покупок на рынке углеводородного сырья стала публикация еженедельной статистики от Американского института нефти и от Минэнерго США. Оба этих отчета указали на более масштабное, чем ожидалось сокращение запасов сырой нефти за океаном. Однако вечерний рост стоимости нефтяных контрактов не нашел должного отражения в динамике фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Таким образом, в ходе вечерних торгов мы не наблюдали явных сигналов в пользу позитивного открытия российского рынка в четверг.

Между тем, мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) закрылись в состоянии контанго величиной в 8,2 п., или 0,7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно. На фоне заметной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим падением выделились бумаги ВТБ (VTBR RM, -5,14%). Стоит отметить, что указанные акции выглядели достаточно слабо на протяжении всего текущего года. Вчера же они обновили свой трехлетний минимум в условиях отсутствия значимых корпоративных событий. По-видимому, явная слабость этих отстающих бумаг была связана с общим неблагоприятным новостным фоном, складывающимся вокруг финансовой отрасли. Серьезной угрозой для российского банковского сектора выступают опасения введения санкций в отношении российского суверенного долга со стороны США. Вместе с тем, недавнее известие о начале процедуры санации «Промсвязьбанка» выступает очередным напоминанием о том, что ситуация в отечественном банковском секторе и без того не выглядит безоблачной.

Акции Русгидро (HYDR RM, -4,70%) вчера продолжили свое стремительное двухдневное падение. Первоначальным поводом для начала волны распродаж в этих бумагах выступила публикация свежей финансовой отчетности эмитента по МСФО, которая указала на сокращение чистой прибыли на 28,7% по итогам 3 квартала и на 17,6% за 9 месяцев 2017 года. Позднее глава электроэнергетического холдинга Николай Шульгинов разочаровал его акционеров заявлением о том, что дивидендная политика компании является сбалансированной. Таким образом, вопрос об увеличении размеров дивидендных выплат по акциям Русгидро оказался отложен на неопределенный срок. Кроме того, вчера стало известно, что в настоящее время обсуждается возможность дополнительной эмиссии акций Русгидро в объеме 13-14 млрд руб. в течение нескольких ближайших лет с целью финансирования энергетических проектов на дальнем востоке.

Одной из немногих ликвидных бумаг, завершивших вчерашние торги с повышением, стали акции Алроса (ALRS RM, +1,31%). Их поддержало сообщение о том, что алмазодобывающая компания серьезно рассматривает техническую возможность возобновления добычи на аварийном руднике «Мир». В настоящее время планируется проведение открытого конкурса соответствующих проектных решений. Очевидно, что Алроса вернулась к этому варианту, поскольку заместить выпадающие объемы добычи за счет развития других добывающих проектов оказалось проблематично.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0,85%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0,30%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +1,78%), АФК Система (AFKS RM, +2,06%), ОГК-2 (OGKB RM, +0,79%), М.Видео (MVID RM, +1,09%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,2%. Фьючерсы на золото незначительно понизились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.