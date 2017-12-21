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Негатив в индекс Мосбиржи добавят экс-дивидендные разрывы в акциях "Лукойла" и "Татнефти"


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному.

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $64,4 за баррель. В текущем моменте они снижаются после роста накануне, вызванного публикацией данных отраслевой статистики, указавшей на продолжающееся сокращение запасов «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. 

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2100 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что негативное влияние на динамику этого фондового индикатора сегодня окажут ожидающиеся экс-дивидендные разрывы в акциях Лукойла и Татнефти. Вместе с тем экспирация фьючерсных контрактов на срочном рынке FORTS добавит сегодня индексу МосБиржи волатильности. Таким образом, можно сказать, что сегодня день «Экс», в котором два события «экс» -  экс-дивидендные разрывы и экспирация окажут существенное влияние на ход торгов.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду снизились при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,25%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение акций компаний из потребительского сектора British American Tobacco (-1,5%), Unilever (-1,4%). В составе французского индекса CAC (-0,56%) падением выделились акции оператора сети отелей Accor (-1,7%) и чипмейкера STMicroelectronics (-1,6%). Немецкий DAX (-1,11%) возглавил падение на фоне понижения в цене акций Volkswagen (-1,8%) и SAP (-2,1%)

Фондовый рынок США в среду не показал существенных сдвигов. Индекс "голубых фишек" Dow Jones не изменился. Снижением в нем отметились акции Walt Disney (-1,9%), а ростом – акции Caterpillar (+1,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ понизился на 0,04%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,08%) тоже просел при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом понижением в его отраслевом спектре вновь, как и днем ранее, отметился индекс сектора «Real Estate»(-1,1%), в котором упало в цене 97% акций.

Рынок акций РФ в среду понес потери. Индекс МосБиржи опустился на 0,72% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене обыкновенных акций Газпрома (-1,1%) и ВТБ (-5,1%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение обыкновенных акций Сбербанка (+0,9%) и Алроса (+1,3%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,46%) снизился меньше индекса МосБиржи на фоне небольшого укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить запланированную встречу президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов и объединений.

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