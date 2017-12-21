Нивелировали все попытки роста

В десятых числах месяца также наблюдали отскок до уровня 2160, однако сейчас снижаемся. Акции "Газпрома" снизились на 1%. Все попытки (на прошлой неделе) тестировать уровень 136 ни к чему не привели, хотя есть цель для роста вверх - 138-139., но там есть сильное сопротивление.

Акции "Сбербанка" "прыгают" с 220 на 230, хотя покупка чувствуется. Бумаги, которые плохо чувствовали себя последние 2-3 недели ("Аэрофлот", "АЛРОСА", "Мегафон", "МТС"), продолжают "ползти" вниз. Больших объёмов покупок на рынке нет, но есть продажи. Рынок «тонкий», поэтому иногда продажи приводят к тому, что уровень продавливается вниз.

Многие клиенты удивляются, что же произошло? Ничего не произошло, просто некоторые не хотят сидеть в рынке в последние предвыборные 2-3 месяца. Американцы, вероятно, подготовили на февраль санкции и много компромата. Информационная война, короче, а инвесторы страдают. Но и рублей на рынке хватает. Кто-то стремится куда-то эти самые рубли пристроить в биткоины, а кто-то наоборот не хочет сидеть в рынке и, может быть, ожидает какой-то «переставки» рынка вниз и сокращает свои позиции. Эта неделя - Рождественская неделя на Западе, поэтому активность на западных рынках крайне низкая.

В среду основные биржевые индексы США продемонстрировали снижение. Рынок взял паузу после продолжительного роста до рекордных максимумов. Обе палаты Конгресса одобрили долгожданную налоговую реформу. Палата представителей США, где доминируют республиканцы, окончательно одобрила законопроект о реформе налогообложения. Это будет самая масштабная налоговая реформа в США за последние 30 лет. Ранее эту версию законопроекта одобрил Сенат. Среди предлагаемых мер – снижение налоговой ставки на бизнес до 21% с 35% начиная с 1 января. Это может дать толчок росту прибыли компаний, увеличению дивидендов и обратного выкупа акций.

С середины ноября индекс S&P 500 повысился примерно на 4,5%. Сильнее всех выросли транспортный, банковский и другие сектора, которые, по ожиданиям, должны больше всех выиграть от снижения налогов. Некоторые аналитики считают, что одобрение проекта налоговой реформы уже учтено в ценах акций. «Не наблюдается такого сильного восходящего движения, как на прошлой неделе, – говорит портфельный управляющий в Amundi Pioneer Asset Management Джон Кэри. – Пока инвесторы пытаются определить, какие компании выиграют от налоговой реформы, а компании начинают говорить об этом сами, я думаю, что на фондовом рынке еще предстоят более сильные движения».

Сегодня в США ожидается публикация третьей оценки ВВП за третий квартал, недельного отчета по первичным обращениям за пособиями по безработице и индекса цен на жилье от Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США. Из выходящих в четверг отчетов по прибыли можно отметить, в том числе, Nike, ConAgra, Cintas, CarMax и FinishLine.

В новом году фондовый рынок США продолжит расти и обновлять рекордные максимумы, считает главный стратег по американскому фондовому рынку в Credit Suisse Джонатан Голуб. Голуб из CreditSuisse ожидает роста индекса S&P-500 с текущих уровней еще на 7% или выше и отмечает несколько главных факторов роста рынка в следующем году. Голуб назвал сильный рост рынка в 2017 году «сюрпризом», особенно в плане того, что экономические факторы могли бы с большой вероятностью стать факторами падения в этом году.

«Главным моментом было очень хорошее состояние экономики не только в США, но и в других странах по всему миру, – сказал Голуб. – На этом фоне, как правило, растут зарплаты, что влечет снижение маржинальной прибыли и соответствующие действия со стороны ФРС. Но в этом году этого не произошло». Вместо этого, отмечает Голуб, зарплаты стояли на месте, так что не было давления на маржинальную прибыль компаний. Это обстоятельство, а также то, что доходы технологических компаний превышали ожидания, привело к сильному росту технологического сектора, который, в свою очередь, толкал весь американский рынок к новым максимумам.

Голуб считает, что в 2018 году эти тенденции будут продолжаться, но к ним в качестве фактора роста еще прибавится потенциальный эффект от налоговой реформы.«Я думаю, что положительное влияние налоговой реформы на экономику начнет проявляться в конце 2018 года, – говорит Голуб. – Что касается зарплат, они, вероятно, начнут повышаться. Как известно, будет проявлять активность ФРС. Так что следующий год может стать не таким позитивным, как этот, но всё же он будет довольно хорош». «Вырастет ли рынок на 20%? Вероятно, нет. Но превысит ли рост 10%? Я думаю, что, вероятно, да», – добавил Голуб. Текущий целевой уровень по S&P 500 у Голуба из Credit Suisse составляет 2875 пунктов. Как результат, Голуб рекомендует инвесторам придерживаться тех секторов, которые выиграют от налоговой реформы. У акций розничных сетей и коммунального сектора будут проблемы, а на финансовый сектор в 2018 году ставить лучше всего, говорит Голуб. Если зарплаты действительно вырастут и ФРС повысит процентные ставки, банковский сектор окажется в самом выгодном положении.