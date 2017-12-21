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Инвесторы не спешат существенно пересматривать состав портфелей перед завершением года


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В среду наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС.

В то время как настрой на западных рынках оставался сравнительно оптимистичным благодаря прогрессу в продвижении налоговой реформы в США, на российском рынке инвесторы не проявляли высокой активности и продолжали сокращение позиций в секторе электроэнергетики после сообщений о предстоящих допэмиссиях акций РусГидро (HYDR, -4.7%). Кроме того, заметно подешевели ВТБ (VTBR, -5.1%), Мечел (MTLR, -3.2%), Татнефть (TATN. -2.9%).

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подорожали на 16.3%, Русснефти (RNFT) – на 5.9%, Мотовилихинских заводов (MOTZ) – на 4.4%.

Фондовые индексы США потеряли в среднем в пределах 0.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в некотором минусе, по большинству азиатских индексов наблюдается повышение.

Сегодня в первой половине дня возможно сохранение низкой активности покупателей на рынке акций – инвесторы не спешат существенно пересматривать состав портфелей перед завершением года.

Одобрение Конгрессом США проекта закона о налоговой реформе не вызвало заметной благоприятной реакции на западных рынках – это может указывать на то, что реализация реформы (для которой осталось лишь получить подпись президента Д. Трампа) во многом уже заложена в котировках ценных бумаг.

На валютном рынке остается актуальным сценарий консолидации в области 58.5 – 59.0 по паре доллар-рубль.

В календаре ближайших событий – окончательные данные по ВВП США за третий квартал (16:30 мск), а также закрытие реестра акционеров Лукойла для получения промежуточных дивидендов (в режиме Т+2 акции Лукойла начнут торговаться «без дивидендов» с сегодняшнего дня).

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