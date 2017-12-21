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Мнения аналитиков

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Рубль может проигнорировать снижение нефтяных котировок


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 20 декабря, торги по рублёвым парам завершились разнонаправленно.

Курс доллара понизился на 0,09%, до 58,71 руб., курс евро вырос на 0,25%, до 69,56 руб. Разнонаправленная динамика была вызвана укреплением евро на рынке форекс и повышением цен на нефть. 

Цена на баррель Brent восстановилась до $64,57 после публикации отчета Минэнерго США, который отразил сокращение запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Рост запасов бензина и добычи нефти трейдеры проигнорировали на фоне ослабления доллара США. 

В первые часы торгов курс доллара снижался до 58,59 руб., курс евро – до 69,37 руб. Этим снижением участники рынка отыграли повышение нефтяных котировок на азиатской сессии. Курс рубля после обновления сессионного максимума к доллару, а потом и до закрытия торговой сессии консолидировался в узком диапазоне на уровне 58,68 руб. за «американца». 

Пара евро/рубль выросла на американской сессии до 69,80 руб. Там же в ходе торгов пара евро/доллар подскочила на 60 пунктов, до отметки 1,1902. Всплеск волатильности был вызван срабатыванием защитных стоп-ордеров, расположенных выше уровня 1,1876 в ответ на заявление помощника президента США, что подписание налогового законопроекта Дональдом Трампом может быть отложено до января. 

В четверг, 21 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,37 (-0,18%). Нефть корректируется после вчерашнего повышения. Рубль может проигнорировать утреннее снижение нефтяных котировок на открытии Московской биржи, поскольку продолжает получать поддержку от высокого спроса на ОФЗ и налогового периода.

В среду Минфин РФ разместил два выпуска облигаций ОФЗ на сумму 45 млрд рублей при общем спросе на них на 132 млрд руб. После успешно проведенных аукционов индекс RGBI вырос на 0,13%, до 141,33. 

Учитывая положительные и негативные факторы (платежи по внешнему долгу) для рубля, в четверг по паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 58,50 – 58,90 руб., по евро-рубль – между 69,00 – 69,90 руб.

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