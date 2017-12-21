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За подорожанием юаня стоит Народный банк Китая


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Китайский юань существенно укрепился в паре с долларом США к четвергу, 21 декабря.

Пара доллар/юань торгуется по 6,5687 (-0,0083, или -0,13%), подойдя к минимумам от 18 сентября текущего года. Стремительное удорожание китайской валюты наблюдается третий день подряд. Последний раз такую выраженную фазу укрепления юаня мы видели в начале ноября. 

Накануне в Китае завершила работу конференция по экономике. Мероприятие было закрытым, что обычное дело для Поднебесной, однако определенное понимание того, что там обсуждалось, все-таки есть. Рассмотрению подверглись аспекты плана развития национальной экономической политики в следующем году, а также вопросы развития государства в целом. 

Уже два года Народный банк Китая управляет юанем с четко понятной целью: регулятор в Поднебесной оптимизирует методику расчета курса с тем, чтобы впоследствии эффективнее работать с показателями по сальдо внешней торговли. Кроме того, одной из его важнейших целей является укрепление позиций юаня на мировой арене. В 2015 и 2016 годах юань был принудительно ослаблен в отношении доллара США. В 2017 году китайская валюта подорожала к USD на 5,7%. 

Не исключено, что до конца текущей недели юань останется в сильной позиции к доллару США. Тогда ближе к концу года пара доллар/юань закрепится в диапазоне 6,54-6,58.

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