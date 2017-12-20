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Сырьевые цены: краткосрочный и долгосрочный взгляд


Commodities / Рынки
Дарья Желаннова
Дарья Желаннова
аналитик УК "Альфа-Капитал"
 
Цена Brent держится около USD 64 за баррель несмотря на то, что добыча в США на 30 летних максимумах (9,78 млн баррелей).

Поддержку котировкам оказывает ремонт нефтепровода в Северном море, где на прошлой неделе произошел взрыв. К концу года традиционно торговая активность снижается, поэтому мы ожидаем закрытие года на текущих ценовых уровнях. 

Если посмотреть на фьючерсную кривую Brent, то наблюдается бэквардация цен, инвесторы закладывают снижение цены Brent на 2018 года до 60 USD за баррель. Из возможных рисков снижения нефтяных котировок стоит отметить дальнейший рост производства нефти стран, не входящих в ОПЕК+, пересмотр соглашения ОПЕК+ в сторону снятия ограничений на добычу и снижение спроса со стороны Китая. В нашем прогнозе на следующий год - цена Brent USD 57. 

Спустя год после вступления соглашения ОПЕК+ в силу, рынок сбалансировался, периодически возникает дефицит предложения, что и помогло котировкам на черное золото вырасти на 12% за год. При этом Саудовская Аравия смогла поправить свое финансовое положение, сократив дефицит бюджета до 8,9% от ВВП по сравнению с 12,8% в 2016. Планируемое IPO Saudi Aramco в следующем году может состояться при закреплении цены Brent выше USD 60, и это можно рассмотреть как один из факторов роста цен на сырье. 

Из шоковых сценариев мы рассматриваем падение цены Brent ниже USD 50 при разрыве соглашения ОПЕК+ из-за роста добычи сланцевых производителей и потери доли рынка странами-участницами сделки.

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