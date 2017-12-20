Несмотря на то что нефть Brent продолжает держаться вблизи $63 за баррель, поддержки отечественным активам это не оказывает. С одной стороны, давление на настроения инвесторов оказывает риторика американских властей касательно России. По словам пресс-секретаря Белого дома, Д.Трамп и его администрация занимают жесткую позицию в отношении РФ. До этого были заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что санкции в отношении России не будут отменены до восстановления территориальной целостности Украины. В совокупности подобные заявления воспринимаются некоторыми инвесторами даже как угроза введения новых санкций, что не создает предпосылок для покупок российских акций. С другой стороны, наступление рождественских праздников традиционно влечет за собой постепенное снижение активности на фондовом рынке и фиксацию прибыли.

Если говорить про нефть, то поддержку ей продолжает оказывать закрытый на ремонт трубопровод в Северном море, который может быть запущен только после нового года (через 2-4 недели после 11 декабря, по словам оператора). Однако с возвращением объемов нефти, которые шли через него (450 тыс баррелей в сутки), к середине января стоимость Brent может откатиться назад на $1-2 за баррель. К тому же инвесторы ожидают, что падение запасов сырой нефти в хранилищах США скоро должно завершиться, так как сезонно зимой запасы, наоборот, пополняются, а рост объемов добычи сланца продолжится, пока не достигнет 10,5 млн б/с к середине 2018 года. Таким образом, очевидно, что оптимизм «нефтяных быков» уже исчерпан, однако и серьезных поводов для коррекции пока не назрело.

На российском фондовом рынке большинство бумаг торгуются в красной зоне. Среди лидеров снижения акции Россетей (-4%) и Русгидро (-4,3%), также очень слабо выглядит ВТБ (-4,8%). В лидерах роста АФК «Система» (+2,4%), расписки Евраза (+2,9%).