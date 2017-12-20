"Татнефть" может попасть под американские санкции

С нашей точки зрения, риск санкций достаточно серьезен, однако вряд ли они создадут «Татнефти» какие-либо проблемы. Возможна лишь краткосрочная спекулятивная распродажа бумаг, которую стоит использовать для покупки.

Спекулянты используют любую новость, чтобы заработать прибыль. Из публичных источников неизвестно о каких-либо связях «Татнефти» с компаниями из США. Бизнес нефтяников из Альметьевска вряд ли может пострадать.

Финансовые результаты «Татнефти» всегда были более чувствительны к динамике цен на нефть, чем у большинства других нефтяных компаний. Летом текущего года мы ожидаем цену на черное золото в границах $70-$80 за баррель. Это сделает фаворитом акции всех российских компаний нефтегазового сектора. Однако бумаги «Татнефти» однозначно должны быть лучше отраслевого индекса.

С фундаментальной точки зрения бумаги «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», конечно, сильнее. Однако вряд ли компания Владимира Богданова распределит свой знаменитый кэш среди акционеров до лета 2018 года. При этом «Газпром», естественно, останется под давлением рисков украинского транзита и потери части европейского рынка в пользу американского СПГ. С нашей точки зрения, акции «Татнефти» – это очень хорошая инвестиционная идея.