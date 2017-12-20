FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Татнефть" может попасть под американские санкции


Рынки
Разуваев Александр, Альпари
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
По информации Reuters, «Татнефть» вела бизнес в Крыму после 2014 года. Это создает риск для нефтяников попасть под американские санкции.

С нашей точки зрения, риск санкций достаточно серьезен, однако вряд ли они создадут «Татнефти» какие-либо проблемы. Возможна лишь краткосрочная спекулятивная распродажа бумаг, которую стоит использовать для покупки. 

Спекулянты используют любую новость, чтобы заработать прибыль. Из публичных источников неизвестно о каких-либо связях «Татнефти» с компаниями из США. Бизнес нефтяников из Альметьевска вряд ли может пострадать. 

Финансовые результаты «Татнефти» всегда были более чувствительны к динамике цен на нефть, чем у большинства других нефтяных компаний. Летом текущего года мы ожидаем цену на черное золото в границах $70-$80 за баррель. Это сделает фаворитом акции всех российских компаний нефтегазового сектора. Однако бумаги «Татнефти» однозначно должны быть лучше отраслевого индекса. 

С фундаментальной точки зрения бумаги «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», конечно, сильнее. Однако вряд ли компания Владимира Богданова распределит свой знаменитый кэш среди акционеров до лета 2018 года. При этом «Газпром», естественно, останется под давлением рисков украинского транзита и потери части европейского рынка в пользу американского СПГ. С нашей точки зрения, акции «Татнефти» – это очень хорошая инвестиционная идея.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ