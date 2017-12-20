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Существенного роста зарплат в частном секторе в связи с индексацией зарплат бюджетников не будет


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Аналитики ВТБ Капитал
 
Опубликованные Росстатом первые экономические индикаторы за ноябрь в целом подтвердили уже известные факты: дальнейшее восстановление зарплат, рост оборота розничной торговли и замедление процесса сокращения объемов строительства. Ключевой вопрос на сегодняшний день в том, является ли сокращение промышленного производства, прежде всего в обрабатывающих отраслях, временным явлением или уже укрепившимся трендом. Прямого ответа на этот вопрос данные Росстата не дают, однако в представленной статистике мы увидели указание на то, что уже в ближайшие кварталы в динамике промпроизводства может произойти разворот.

Стабильный рост номинальных зарплат в октябре; темпы роста реальных заплат повысились на фоне продолжающейся дезинфляции. Согласно уточненной оценке Росстата, в октябре рост номинальных и реальных зарплат составил 8.3% и 5.4% г/г соответственно.

Индексация зарплат в госсекторе. В соответствии с майскими указами президента правительство повышает зарплаты работникам бюджетной сферы до уровня средней зарплаты по региону. Данный процесс осуществляется в несколько этапов: очередная индексация зарплат работников отдельных категорий состоялась в октябре нынешнего года, а последняя, завершающая, будет проведена в январе 2018 г. Размер индексации значительный: в сферах здравоохранения и социального обслуживания зарплаты вырастут в общей сложности на 14.2% г/г, в сфере образования – на 7.7%, а зарплаты сотрудников библиотек и музеев повышены на 21.9%.

Темпы роста зарплат в частном секторе также остаются высокими. Наиболее значительный рост отмечается в автомобилестроении, где большинство ведущих производителей начали индексировать зарплаты: в том числе на АвтоВАЗе индексация была проведена в июне, а КамАЗ сделал это в октябре.

Мы не ожидаем существенного повышательного давления на зарплаты в частном секторе в связи с индексацией зарплат бюджетников. Дело в том, что эффект от роста зарплат в госсекторе компенсируется приостановкой процесса найма новых сотрудников во многих бюджетных организациях.

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