Существенного роста зарплат в частном секторе в связи с индексацией зарплат бюджетников не будет

Стабильный рост номинальных зарплат в октябре; темпы роста реальных заплат повысились на фоне продолжающейся дезинфляции. Согласно уточненной оценке Росстата, в октябре рост номинальных и реальных зарплат составил 8.3% и 5.4% г/г соответственно.

Индексация зарплат в госсекторе. В соответствии с майскими указами президента правительство повышает зарплаты работникам бюджетной сферы до уровня средней зарплаты по региону. Данный процесс осуществляется в несколько этапов: очередная индексация зарплат работников отдельных категорий состоялась в октябре нынешнего года, а последняя, завершающая, будет проведена в январе 2018 г. Размер индексации значительный: в сферах здравоохранения и социального обслуживания зарплаты вырастут в общей сложности на 14.2% г/г, в сфере образования – на 7.7%, а зарплаты сотрудников библиотек и музеев повышены на 21.9%.

Темпы роста зарплат в частном секторе также остаются высокими. Наиболее значительный рост отмечается в автомобилестроении, где большинство ведущих производителей начали индексировать зарплаты: в том числе на АвтоВАЗе индексация была проведена в июне, а КамАЗ сделал это в октябре.

Мы не ожидаем существенного повышательного давления на зарплаты в частном секторе в связи с индексацией зарплат бюджетников. Дело в том, что эффект от роста зарплат в госсекторе компенсируется приостановкой процесса найма новых сотрудников во многих бюджетных организациях.