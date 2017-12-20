Поддержат ли праздники потребление?

Интересно, что в структуре розничной торговли ухудшения происходят в основном из-за расходов на продукты питания (2,2% г./г. против 3,1% г./г. в октябре), тогда как непродовольственный сегмент пока растет прежними темпами (3,2% г./г.). Тенденции потребительского поведения продолжают определяться слабой динамикой доходов и низкой уверенностью, соответственно, оборот розничной торговли в целом восстанавливается медленно и не достиг докризисных уровней.

Так, по данным Ромир, даже с учетом инфляции годовая динамика реальных потребительских расходов в ноябре лишь немного лучше, чем в соответствующий месяц кризисных 2015-2016 гг. Помимо фундаментальных факторов на продовольственный товарооборот в ноябре могли оказать влияние и разовые факторы, связанные с особенностями поведения потребителей в предновогодний период:

1) потребители продолжают экономить (по сравнению с прошлым годом) и покупают более дешевые товары;

2) в преддверии праздников покупатели переключаются на покупку непродовольственных товаров, спрос на них, кстати говоря, поддерживается за счет сезонных распродаж;

3) закупка продуктов питания частично откладывается: не исключено, что потребители считают возможным временно сэкономить на этих расходах в ноябре (например, покупая более дешевые товары), ожидая увеличить их в декабре: основная масса продуктов питания к новогоднему столу является скоропортящейся, и ее не нужно покупать заранее.

Таким образом, есть шанс, что в декабре можно будет увидеть улучшение годовой динамики в сегменте расходов на продукты питания, учитывая нестандартное поведение потребителей в этом ноябре. Кроме того, не исключено, что улучшение может коснуться и продаж непродовольственных товаров - их может поддержать неожиданный для них рост зарплат и премий (напомним, что в 2015-2016 гг. у многих компаний, в т. ч. и у бюджетников, были заморожены премиальные выплаты).