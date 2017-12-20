Micron в очередной раз доказал, что он лучший

Рынок плавно и вполне прогнозируемо немного скорректировался после двух дней достаточно бурного роста. Причем волна коррекции прошла по всем без исключения секторам - все они закрыли день в минусе. Минус, правда, чисто символический. Так, акции компаний, работающих в сфере услуг, медицинских и сырьевых компаний по итогам вчерашнего дня потеряли в среднем всего лишь какие-то несчастные 0,1%. Ненамного большие потери наблюдались и в акциях промышленных компаний, потребительского и технологического секторов, где потери в среднем составили от 0,2 до 0,4%. И только акции финансового сектора и электроэнергетики понесли более ощутимый ущерб, снизившись в среднем на 0,6% и на 1,5% соответственно.

Среди отдельных компаний лучше других смотрелись акции компаний, работающие в сфере нефтедобычи, например, такие как NewfieldExploration Company (NFX, +3,83%), Marathon Oil Corporation (MRO, +3,82%) и Noble Energy, Inc. (NBL, +3,58%), которые дружно выросли почти на 4%. Однако этот рост можно признать скорее догоняющим, поскольку их коллеги и конкуренты по сектору Southwestern Energy (SWN, -2,08%) и Chesapeake Energy (CHK, -2,17%), продемонстрировавшие накануне рост более чем на 5% на вчерашних торгах уже были в числе отстающих.

Вполне ожидаемо остановились в своем росте акции CenturyLink (CTL, -1,97%) и Freeport-McMoRan (FCX, -0,12%), которые были безусловными лидерами в течение последней недели. А вот акции интернет-провайдера Akamai Technologies (AKAM, +1,75%) продолжили свое восхождение на новые вершины, начатое еще в пятницу. Но и здесь, конечно, в самое ближайшее время мы увидим остановку.

Ну и, конечно, нельзя пройти мимо акций Micron Technology (MU, +0,62%). В ожидании выхода квартальной отчетности в этих акциях уже несколько дней наблюдался существенный спрос. Вчера на торгах росту этих акций противостоял общих негативный фон. Однако, несмотря ни на что, акциям Micron одним из немногих в технологическом секторе удалось-таки закрыться в зеленой зоне. И Micron Technology с лихвой оправдал ожидания участников рынка. Вышедшая сразу по окончании торгов отчетность лидера рынка микрочипов оказалась даже лучше ожиданий аналитиков, и его котировки тут же взлетели более чем на 5%. И после этого можно сказать, что пробный старт нового сезона отчетности прошел вполне успешно.

Ожидания рынка 20 декабря

Сегодня среда, и как всегда этот день богат на самые разные события как внешние, так и сугубо внутренние. Правда, разделение между первыми и вторыми весьма и весьма призрачны. К первой категории, безусловно, можно отнести повторное голосование за Закон о налоговой реформе в Конгрессе США. Вчера вечером Сенат США рассмотрел согласованную с Конгрессом версию этого закона и внес в нее некоторые относительно несущественные коррективы. И, естественно, проголосовал за этот вариант закона. Со счетом 51 на 48 вполне ожидаемо победили республиканцы, и таким образом Сенат США утвердил реформу Трампа. Но теперь конгрессмены будут вынуждены переголосовывать новую версию. Шансы, что Конгресс проголосует «ЗА» очень и очень велики, и вполне возможно уже сегодня вечером президент Трамп будет праздновать свою первую большую победу в период его президентства. И фондовый рынок, безусловно, будет счастлив!

Фьючерсы на основные американские индексы уже как бы предчувствуют эту победу и растут по итогам первой половины дня в среднем на 0,3%. Так что, если голосование завершится еще во время торгов, то мы можем увидеть всплеск энтузиазма, на волне которого есть все шансы увидеть обновление индексами новых исторических максимумов с круглыми цифрами в 25000 по индексу Dow Jones, 2700 - по индексу S&P500 и 7000 - по индексу NASDAQ. Это было бы, конечно, феерично! Но мечтать, как говорится, не вредно, и поэтому не будем спешить и подождем до вечера.

И все же настрой на рынке действительно продолжает оставаться позитивным и то, что торги будут проходить под диктовку быков, не вызывает сомнений.

И никакая нефть этому не помешает! Ведь сегодня среда, и надо все-таки помнить про нефть, данные о запасах которой появятся как обычно в 18-30 мск. Ожидания аналитиков привычно для последних недель умеренно позитивные: запасы нефти вроде бы должны сократиться, а бензина - немного вырасти. Так что сильных движений здесь ожидать скорее всего не стоит. Но помнить об этом все же необходимо.

Но общий лозунг: "Ударно завершаем ударный год!" - остается в силе. Санта-Клаус с нами!