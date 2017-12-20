Обзор банковского сектора за ноябрь: котировки нефти сгладили дефицит валютной ликвидности

Согласно опубликованному ЦБ обзору банковского сектора, в ноябре банки получили значительную прибыль - 177,4 млрд руб. (против 18,1 млрд руб. в октябре и убытка 322,4 млрд руб. в сентябре), за 11М она составила 870,3 млрд руб. (соответствует ROE 10,97% на основе балансового капитала), при этом на долю Сбербанка пришлось 72%. Подобная динамика прибыли в ноябре при росте резервов на возможные потери на 311,4 млрд руб. (просроченная задолженность сократилась на 65 млрд руб.) может быть каким-то образом связана с процессами санации ФК Открытие и БИНБАНКа (101-ф за ноябрь пока не опубликованы). При этом в декабре негативное влияние на общую прибыль банковской системы окажет ПСБ, доначисливший резервы на 104 млрд руб., согласно предписанию ЦБ.

Повышение цен на нефть уберегло базис от чрезмерного расширения

В ноябре в валютной части баланса в корпоративное кредитование (нефинансовые организации) было направлено 0,7 млрд долл., а 0,3 млрд долл. - на кредитование финансовых организаций (резидентов-не банков). Остатки на клиентских счетах выросли на 1,8 млрд долл. за счет поступления средств на расчетные счета, при этом депозиты (физлиц и юрлиц) сократились на 0,8 млрд долл. Таким образом, в результате кредитно-депозитных операций произошел приток валюты в размере 1,1 млрд долл. (1,9 млрд долл. в октябре). Поскольку основной приток пришелся на расчетные счета (под которые нужно держать большой объем высоколиквидных активов), ситуация с валютной ликвидностью не улучшилась: продолжилось сокращение средств, размещенных на корсчетах и депозитах у нерезидентов (на 1,1 млрд долл.). Кроме того, из портфеля ценных бумаг было высвобождено 0,8 млрд долл. (для пополнения валютной ликвидности банки сокращают позицию в валютных бумагах уже 3-й месяц подряд, так, например, ВТБ недавно провел аукцион по продаже 460 млн долл. на вторичном рынке бондов SBERRU 19). Мы не исключаем, что часть валютной ликвидности некоторыми банками конвертировалась в рубли (в т.ч. посредством операции валютного свопа) для получения относительно дешевого рублевого фондирования (в ноябре ставка по рублевому свопу была 7,2%, против 8,28% годовых по депозитам/РЕПО от Минфина). Как видно, с начала декабря возникший дефицит валютной ликвидности транслировался в повышение ее стоимости на локальном рынке (на 100 б.п. до 160 б.п. по базису RUONIA - o/n FX swap). В конце прошлой недели один банк все-таки привлек у Минфина валютный депозит в объеме 1 млрд долл. по 1,2% годовых на 12 дней (низкая ставка в сравнении с рыночными уровнями, >3%).

Однако ситуация с ликвидностью сейчас не столь напряженная в сравнении с декабрем прошлого года (когда также был пик выплат по внешнему долгу, и базис превышал 250 б.п.) главным образом благодаря заметно более высоким ценам на нефть (63 долл./барр. против 54,9 долл./барр., Brent), которые обеспечат поступление валютной ликвидности по счету текущих операций в размере 10-13 млрд долл. (против 6 млрд долл. в декабре 2016 г.). В январе базис, скорее всего, опустится до нулевых значений, учитывая большое сальдо по счету текущих операций (20-23 млрд долл.) при сохранении нефти Brent на уровне 63 долл./барр.

Увеличился приток рублевых средств

В рублевой части баланса произошло повышение кредитной активности как в корпоративном сегменте (вложения в долговые ценные бумаги, выпущенные не ЦБ РФ, и корпоративные кредиты выросли на +181 млрд руб.), так и в розничном (+197 млрд руб.). Отметим, что корпоративные облигации во многих случаях представляют собой форму синдицированного кредитования (продать облигации также трудно, как и кредит), объявленное недавно намерение ЦБ РФ включать в Ломбардный список лишь госбумаги усиливает эту тенденцию (когда облигации становятся больше похожими на кредиты, чем на ликвидные ценные бумаги), поскольку в отношении норматива LCR (влияния на высоколиквидные активы) облигации будут аналогичны кредитам.

Приток средств на клиентские счета оказался высоким (+532 млрд руб. против +129 млрд руб. в октябре), что было достаточно для финансирования кредитования и вложений в ценные бумаги, избыточная ликвидность (247 млрд руб.) была размещена на депозитах в ЦБ. Стратегия гонки за фиксированной ставкой пока себя оправдывает: в декабре регулятор неожиданно для многих сделал шаг в 50 б.п. по снижению ключевой ставки. Банковская система продолжает выступать нетто-должником перед ЦБ и Минфином (валовый долг составил 3,15 трлн руб., а объем средств, размещенных в ЦБ, за исключением корсчетов - 2 трлн руб.), улучшение ситуации может произойти лишь в конце декабря с приходом порции бюджетных расходов.