Рубль: укрепление в пределах диапазона

Доллар торгуется с переменным успехом в ожидании одобрения законопроекта о налоговой реформе, что в условиях стабильной нефти позволяет рублю удерживаться на плаву.

Нефтяные котировки подросли на вчерашних торгах и консолидируются в районе достигнутых максимумов, ожидая официальных данных по запасам от Минэнерго. Если отчет окажется неплохим, как и оценки Американского института нефти, черное золото может предпринять новые попытки укрепления, что локально поддержит спрос на нашу валюту.

Также в пользу рубля может сыграть сегодняшний аукцион Минфина, если спрос на ОФЗ снова превысит предложение. Несмотря на то, что недавно Федрезерв повысил ставку, а Банк России снизил, причем сразу на 50 базисных пунктов, доходность российских облигаций остается привлекательной для иностранных спекулянтов, хотя в последнее время беспокойство по поводу расширения американских санкций несколько приглушило интерес к рублевым активам.

Не будем забывать и о налоговом периоде, который частично компенсирует негатив от выплат по внешним долгам российских корпораций. Этот фактор тоже играет роль в наблюдаемой стойкости рубля.

При этом, в связи с приближающимися новогодними праздниками активность трейдеров постепенно снижается, что сопровождается сужением торговых диапазонов, в том числе и в случае с рублем. Так что любые дальнейшие поползновения российской валюты, вероятно, будут ограниченными.