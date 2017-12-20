Облигации муниципалитетов выглядели уверенно

Под давлением находились облигации с дюрацией до 2 лет, потерявшие в среднем по 10-15 б.п., тогда как более длинные выпуски росли в цене на сопоставимую величину. Торговые обороты оказались в полтора раза выше среднедневных за месяц и достигли 15,7 млрд руб.

Лучше корпоративного сегмента смотрелись займы муниципального долга, прибавившие в среднем по 0,2%. Лидерами в данном сегменте оказались выпуски ЯрОбл 15 (+0,5%) и МосОбл 10 (+0,2%). Сектора металлургии и телекомов выглядели хуже рынка и соответствующие выпуски подешевели в среднем на 0,2%. Бонды Мечела оказывали давление на первый сегмент, а среди телекомов стоит отметить дальнейшее падение котировок АФК Системы.

На рынке внутреннего госдолга единой динамики выявлено не было. Из отдельных серий стоит отметить рост котировок на 10 б.п. ОФЗ-26205 и 26219, тогда как серии 26218 и 26221 упали на соответствующую величину.