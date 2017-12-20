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Мнения аналитиков

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После принятия налоговой реформы индексы США ждет ошеломительный рост


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Практически всю сессию 19 декабря за исключением первых минут американские индексы провели в «красной зоне» и завершили день в умеренном минусе, отойдя от рекордных значений.

Больше других потерял технологический индекс NASDAQ. 

После полутора месяцев напряженной работы по продвижению реформы налогообложения республиканцам наконец-то удалось утвердить законопроект в Сенате с перевесом в 24 голоса. Сегодня пройдет еще одно голосование, но оно будет носить формальный характер. Фактически республиканцы уже во вторник высказались за реформу и должны без проблем подтвердить свою позицию. Поправки в налоговое законодательство вступят в силу в будущем году. Согласно им, корпоративный налог в США составит 21%, будет отменено обязательное страхование, введенное во время президентства Обамы. Кроме того, у компаний появится возможность вывести из-за рубежа деньги в США при ставке в 15,5%. В результате налоговой реформы налоги будут снижены у порядка 80% граждан США, а для 5% эти выплаты увеличатся. Данная реформа определенно трансформирует американский бизнес, в результате чего в стране будет расти промышленное производство.

Примерно в 8:45 мск республиканцы провели поправки в налоговое законодательство через Сенат. Принятая налоговая реформа стала одной из самых крупных в истории США. В соответствии с одобренными сенаторами изменениями в законе корпоративная налоговая ставка будет сокращена с 35% до 21%. На фоне этого мы увидим интенсивный рост основных фондовых индексов. 

Сегодня выйдут данные по продажам вторичного жилья и недельным запасам нефти. Первый показатель окажется на уровне ожиданий в 5,5 млн, что будет позитивным сигналом для инвесторов. Мы прогнозируем сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей и ждем, что на этом фоне ее котировки снова достигнут $65. Принятие долгожданной налоговой реформы станет основным драйвером роста S&P500, который закроется выше отметки в 2700 пунктов и в очередной раз обновит исторический максимум.

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