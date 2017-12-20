FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минфин готовится перевыполнить план на IV квартал по ОФЗ


Облигации / Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Минфин предложит ОФЗ на 45 млрд руб., готовясь перевыполнить план на 4 кв. 2017 г.

ОФЗ вчера проигнорировали рост доходности базового актива и небольшое ослабление рубля, завершив день без ценовых изменений относительно понедельника. При этом объем торгов увеличился по сравнению с началом недели примерно на 5 млрд руб. до 20 млрд руб. Курс рубля за основную торговую сессию упал на 20 коп. и закрылся в районе 58,8 руб./долл., несмотря на небольшое подорожание нефти.

Доходности американских госбумаг резко выросли после выхода хорошей статистики по строительству новых домов – доходность UST10 поднялась на 6 б.п. до 2,45%. С начала недели рост доходности UST10 составил уже почти 10 б.п., что российский рынок пока игнорирует, однако долго такая ситуация продолжаться едва ли может.

Минфин увеличил объем предложения ОФЗ для сегодняшнего аукциона до 45 млрд руб., что является максимумом с мая нынешнего года. При этом финансовое ведомство готовится перевыполнить план по займам на 4 кв. 2017 г. – изначально предполагалось привлечь 310 млрд руб., а продано бумаг уже на 296 млрд руб. Впрочем, мы не удивлены увеличением предложения в декабре, учитывая нарастающий предновогодний профицит ликвидности. Комбинация размещаемых сегодня выпусков будет следующей:

- ОФЗ 26222 с погашением в октябре 2024 г. на 25 млрд руб. Предыдущий аукцион по бумаге состоялся в конце ноября. Минфин тогда продал все доступные на тот момент 16,2 млрд руб. выпуска при спросе 42,6 млрд руб. Доходность по цене отсечения была установлена на уровне 7,5% годовых, то есть без премии, а вчера облигации торговались под 7,37%.

- ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 г. на 20 млрд руб. Последний аукцион по ОФЗ этой серии прошел две недели назад, когда Минфин доразмещал всего 10 млрд руб. выпуска. Спрос составил в тот раз 28,1 млрд руб., а доходность по цене отсечения – 7,84% годовых, что не предполагало премии ко вторичному рынку. Вчера выпуск торговался с доходностью 7,8% годовых.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ