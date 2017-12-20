Минфин готовится перевыполнить план на IV квартал по ОФЗ

ОФЗ вчера проигнорировали рост доходности базового актива и небольшое ослабление рубля, завершив день без ценовых изменений относительно понедельника. При этом объем торгов увеличился по сравнению с началом недели примерно на 5 млрд руб. до 20 млрд руб. Курс рубля за основную торговую сессию упал на 20 коп. и закрылся в районе 58,8 руб./долл., несмотря на небольшое подорожание нефти.

Доходности американских госбумаг резко выросли после выхода хорошей статистики по строительству новых домов – доходность UST10 поднялась на 6 б.п. до 2,45%. С начала недели рост доходности UST10 составил уже почти 10 б.п., что российский рынок пока игнорирует, однако долго такая ситуация продолжаться едва ли может.

Минфин увеличил объем предложения ОФЗ для сегодняшнего аукциона до 45 млрд руб., что является максимумом с мая нынешнего года. При этом финансовое ведомство готовится перевыполнить план по займам на 4 кв. 2017 г. – изначально предполагалось привлечь 310 млрд руб., а продано бумаг уже на 296 млрд руб. Впрочем, мы не удивлены увеличением предложения в декабре, учитывая нарастающий предновогодний профицит ликвидности. Комбинация размещаемых сегодня выпусков будет следующей:

- ОФЗ 26222 с погашением в октябре 2024 г. на 25 млрд руб. Предыдущий аукцион по бумаге состоялся в конце ноября. Минфин тогда продал все доступные на тот момент 16,2 млрд руб. выпуска при спросе 42,6 млрд руб. Доходность по цене отсечения была установлена на уровне 7,5% годовых, то есть без премии, а вчера облигации торговались под 7,37%.

- ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 г. на 20 млрд руб. Последний аукцион по ОФЗ этой серии прошел две недели назад, когда Минфин доразмещал всего 10 млрд руб. выпуска. Спрос составил в тот раз 28,1 млрд руб., а доходность по цене отсечения – 7,84% годовых, что не предполагало премии ко вторичному рынку. Вчера выпуск торговался с доходностью 7,8% годовых.